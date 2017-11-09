Medicina Legal estudia 57 cuerpos encontrados en fosas comunes

El Plan Cementerio, ya en su primera etapa, permitió que el CTI le entregara al Instituto de Medicina Legal 57 cuerpos para ser analizados con el fin de establecer el sexo, edad, causa de la muerte y tomar muestras de ADN.

Lo que hará la entidad es el cruce de información con las muestras del banco de perfiles genéticos con ánimo de que se termine la incertidumbre de las familias que no saben del paradero de sus seres queridos.

En esta primera etapa se espera encontrar 660 cuerpos para hacer el mismo procedimiento por lo que el llamado es a las familias para que se acerquen a la Fiscalía y a Medicina Legal con muestras de ADN y poder avanzar de manera más efectiva con estas identificaciones.

Desde hace dos años y medio, dichas entidades con el apoyo de la Cruz Roja Internacional y la Diócesis de Florencia, empezaron a recoger documentación sobre las personas sepultadas en el cementerio, que en su mayoría son víctimas del conflicto armado en el departamento de Caquetá.