21 capturadas por contaminar el río Caquetá

Las 21 personas capturadas, según la Policía y la Armada contaminaban el río Caquetá, especialmente en las veredas Córdoba, La Victoria y Santa Bárbara en el municipio de Solano.

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En total once dragas fueron incautadas y posteriormente destruidas. Y de acuerdo con las autoridades, los dueños de estas minas dejarán de percibir al año $1.200 millones.

En la orilla del afluente se encontraron 11 dragas de aluvión sostenidas sobre gigantescas bases de madera que, con ayuda de motores, removían la arena del afluente en busca de minerales. “La labor criminal era apoyada con el vertimiento indiscriminado de mercurio y cianuro”, reportó la Armada.

Los 21 capturados deberán responder por explotación ilícita de yacimientos mineros, daño a los recursos naturales y concierto para delinquir.