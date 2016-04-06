Los chefs colombianos detrás de Astrid y Gastón en Lima

En medio del ajetreo de la cocina en la que piden causas y ceviches, el chef Cesar Bellido es el encargado de la cocina y bajo su mando están cocineros de varios países argentinos, filipinos, pero sobre todo bastantes colombianos.

Bellido cuenta que lleva cinco años en el restaurante y que la experiencia que ha tenido con cocineros nacionales que llegan a hacer sus prácticas en esta meca de la cocina peruana y se quedan, ha sido muy gratificante.

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“En este momento tenemos chicos de Barraquinlla, chicos de Cartagena, de Bogotá, de Manizales. Felizmente con la gente que ha venido de Colombia vamos súper bien con ellos”, señaló a Caracol Radio.

Juan David Ocampo es uno de estos colombianos y cuenta que luego de haber estado hace dos años y volver para este nuevo proyecto en la capital peruana, ahora ejerce con jefe de cocina. “Queremos meter cosas técnicas de Colombia al menú, arepas, amasijos de la abuela, ciertos sabores”.

Otro de los connacionales que nos encontramos en la cocina de este célebre restaurante peruano es Nicolás, un cartagenero de apenas 20 años que hace ocho meses llegó a Perú y ya es el jefe de cocina de fría. Describe su trabajo en Astrid y Gastón como estar en una universidad en donde le pagan.

“Con ganas de aprender porque es un país que está en estos momentos en un boom gastronómico además este es un muy buen restaurante, es un lugar en donde aprendes demasiado, todos los días es un progreso constantes”, asegura.

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Sebastián es otro bogotano, tiene 22 años y afirma que lo que más le gusta de este país es su cultura gastronómica.

“En realidad es gratificante para uno como cocinero, sales a la calle y todo el mundo sabe cocinar, todo lo que comes en la calle es rico”, afirma.

Ocampo cuenta que él junto a otros dos amigos fueron los primeros colombianos en ser contratados en Astrid y Gastón y que al menos en su caso piensa quedarse por acá un buen tiempo.