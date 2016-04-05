Más de 130 años de la telefonía en Colombia

Barranquilla

Ahora que la telefonía móvil cada vez más penetra en los territorios que antes eran totalmente impensables, y que se cuenta con cifras sobre más números de celulares existentes que personas conectadas a servicios públicos, es prudente recordar que el desarrollo de estas tecnologías tienen un claro inicio en las antiguas redes de teléfonos que, en Colombia, llegaron por primera vez a Barranquilla.

La 'Arenosa' fue pionera en crear una pequeña red de aparatos traídos desde Estados Unidos por William Ladd, quien posteriormente fundaría la primera empresa privada de servicio telefónico: la Compañía Colombo-Antillana de teléfonos.

En sus inicios, los aparatos instalados en la capital atlanticense funcionaban con una manija que permitía a los pocos usuarios abonados comunicarse con una central, donde una operaria realizaría la conexión entre los teléfonos deseados de forma manual. Era tan reducido el número de aparatos registrados que los números en esa época consistían de solamente dos dígitos.

Poco tiempo después, los habitantes de Barranquilla se dieron cuenta de las posibilidades que brindaba este servicio para sus hogares y el comercio, por lo que fueron adquiriendo mejores teléfonos e hicieron pruebas con las que llegaron a hacer la primera conexión intermunicipal con Soledad, el 7 de agosto de 1885.

No pasó mucho para que se desarrollaran las centrales electromecánicas que permitían la comunicación entre los usuarios sin la acción de los operarios y así, con la masificación del teléfono, se fueron conectando más personas incluyendo cada vez más dígitos en los números y aparatos registrados por casa.