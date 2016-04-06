El puerto que convierte a Barranquilla en Puerta de Oro de Colombia

Barranquilla

Con más de un siglo de historia, el Muelle de Puerto Colombia se convirtió, desde 1888, en el epicentro de la llegada de mercancía al país. Cuarenta años más tarde, Barranquilla terminó la construcción de Bocas de Ceniza, lo que llevó a los cargueros a atracar aún más cerca de la ciudad y con una capacidad logística mucho mayor.

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Así, desde 1936, Barranquilla se destaca como una ciudad con influencia de diferentes culturas provenientes de la inmigración, con fundamental importancia para la llegada al país de adelantos tecnológicos y comercio exterior, lo que le significaría a la ciudad ser un nodo para Colombia en materia de apertura económica durante los años 90.

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Actualmente, la ciudad no solo es importante por la importación de recursos y mercancías, sino también para la exportación de productos propios que ayudan a equilibrar la balanza comercial de importaciones y exportaciones. Además, es uno de los puntos que conecta a Colombia con el resto del globo por los cables marítimos de internet.