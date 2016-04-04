Barranquilla, capital del transporte aéreo colombiano

Barranquilla

La capital atlanticense tuvo el placer de ser la puerta de entrada de los grandes inventos y nuevas tecnologías al país a principios del siglo XX. Aunque un año antes del primer vuelo en territorio nacional se habían hecho algunos intentos de vuelo sobre Bogotá con el aeroplano Blériot, no fue sino hasta 1912, cuando el piloto extranjero, John Smith, sobrevolara con éxito a Barranquilla gracias al patrocinio del empresario local José Victor Dugand Gnecco.

Poco se sabe sobre este acontecimiento dado que no fue documentado oficialmente, pero algunos historiadores afirman que el piloto canadiense despegó el primer vuelo sobre los terrenos del Parque Once de Noviembre.

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Posteriormente, Smith se llevó su aeronave tipo Farman al interior del país, específicamente al Valle de Aburrá, y en Medellín se realizó otro vuelo antes de irse del país sin rumbo especificado.

Luego de estos acontecimientos, en 1919, dos empresarios bogotanos viajaron a Nueva York para comprar un avión para realizar más demostraciones en el país, y luego de adquirir un biplano modelo Curtiss Standar J-1 conocieron al piloto William Knox Marti al que invitaron a Barranquilla con la intención de formar la primer compañía aerea comercial del país en conjunto con Ernesto Coritssoz, Mario Santo Domingo y Arturo de Castro.

Luego de un mes del arrivo del piloto a Colombia llegó a Puerto Colombia su aeronave desarmada (un biplano de dos asientos, con motor de 8 cilindros y 200 caballos de fuerza), con la que el 15 de junio de 1919, en un terreno al lado del barrio El Prado, hizo su primer vuelo con acrobacias incluidas, por las que el pueblo barranquillero lo bautizó como "el loco", especialmente después de sobrevolar entre las dos torres de la Iglesia de San Nicolás.

Entre las primeras empresas de aviación comercial del país se destaca la Compañía Colombiana de Navegación aerea, la cual fue pionera en el transporte de correo entre Barranquilla y las principales ciudades de la costa atlántica. Posteriormente fue la Sociedad Limitada Nacional de Servicio Aéreo la que permitió consolidar el transporte aéreo entre el interior del país y la capital del Atlántico construyendo los aeropuertos de Santa Cecilia en Bogotá y Las Nieves en Barranquilla.



Gracias a esta ciudad y la consolidación allí de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, SCADTA, en 1919, Colombia se reconoce en el mundo por tener la empresa de aviación más antigua de América, dado que en 1940 esta empresa se nacionalizó cambiándose el nombre por Aerovías Nacionales de Colombia AVIANCA.

