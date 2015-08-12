"Estudiantes no han comido alimentos en mal estado", dice Gobierno de Chocó

Las autoridades en el departamento del Chocó desmintieron que los estudiantes estén recibiendo alimentos contaminados, vencidos o en mal estados como se denunció a través de la defensoría del Pueblo

Según la Secretaria de integración social, Yolanda Mosquera Garcés, las fotografías reveladas hacen parte de un procedimiento de decomiso de alimentos en mal estado por parte de la gobernación el pasado mes de abril en tres instituciones educativas

La funcionaria explicó que por las largas horas de viaje algunas frutas y hortalizas se dañaron, pero de inmediato fueron retiradas de las instituciones y los estudiantes no las consumieron

"Los niños no están recibiendo alimentos en mal estado, eso sucedió en abril algunas unidades llevaron alimentos en mal estado por el transporte y entregaron grandes cantidades, pero se decomisaron, eso sucedió realmente en abril que llegaron sobre todo las verduras dañadas", subrayó la funcionaria a Caracol Radio

Aseveró que desde hace unos tres meses con el acompañamiento de la Universidad de Antioquia se viene desarrollando un plan de choque, para evitar que haya fallas en los procesos de preparación de los alimentos complementarios

La señora Mosquera Garcés reconoció que hay fallas en la infraestructura de algunos planteles educativos, los cuales carecen de comedores escolares, por ello, el ministerio de educación se comprometió con una millonaria inversión en 100 colegios y escuelas a partir del mes de octubre

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