Santa Elena lista para recibir a turistas en la Noche Silletera

Los campesinos del Corregimiento de Santa Elena están preparados para recibir a las miles de personas que se acercan a observar la elaboración de las silletas y las horas previas de los silleteros, en la denominada Noche Silletera

Carmen Cecilia Londoño, vocera de la Corporación tradición cultural y ambiental tradición silletera, explicó que los turistas aprenderán como es el proceso de construcción de las silletas, que anualmente engalanan a Medellín

“Donde estos visitantes vienen hasta Santa Elena, a conocer las raíces de donde salen esas figuras. Es donde nosotros los campesinos de Santa Elena nos sentimos demasiado orgullosos de decir que esta es una de las ferias más concurridas en visitantes a Santa Elena, Más de un mes trabajando de lleno, mostrando toda la calidad humana, calidad de estos silleteros, en su atención, en tomarse un chocolate, en sentarse a contar las historias, que es lo que realmente quiere la gente conocer”, agregó la silletera

Otros de los eventos programados para hoy son la final del Festival Nacional de la Trova “Ciudad de Medellín”, tapete de flores y varios conciertos

Con miras garantizar tranquilidad y facilitar la circulación, la Alcaldía de Medellín tiene listo un dispositivo de seguridad, prevención de emergencias y movilidad en el corregimiento

Algunas de ellas es que habrá restricción vehicular de ingreso a Santa Elena a partir de la 1 de la tarde de este sábado o antes si se ha superado el aforo, así los vehículos tengan permiso de circulación. La circulación de vehículos será en un solo sentido en un circuito, subiendo por la vía Las Palmas y bajando por Santa Elena

Se suspenderá el transporte público dentro de las veredas a partir de las 3 de la tarde, no se permitirá el estacionamiento de vehículos particulares en las vías públicas del corregimiento y sus veredas

A los residentes del corregimiento que se desplazarán a la ciudad en transporte público en el día de hoy, se les entregará un tiquete al abordar el bus en Santa Elena para garantizar su regreso sin traumatismos en las horas de la tarde

El traslado en transporte público desde Santa Elena hacia el centro de la ciudad será desde la madrugada y hasta evacuar a los visitantes. El servicio desde y hacia el corregimiento se normalizará a las 8 de la mañana del domingo 9 de agosto

Los Acopios para los turistas son en la carrera 42, entre calle 50 y 51, las Terminales de Transporte Norte y Sur, la carrera 57 frente al Palacio de Exposiciones, desde el Parque de Envigado y desde el municipio de Guarne.