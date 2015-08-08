Más de 7 millones de dólares han dejado turistas en Feria de Medellín

La derrama económica de la Feria de las Flores 2015 en los cinco primeros días que van del evento llegó a los 7 millones 399 mil dólares, un 14.79% mayor al mismo periodo de 2014

En los primeros cinco días de la Feria de las Flores 2015 llegaron a Medellín 10.516 viajeros, de los cuales 4.848 son extranjeros y 5.668 colombianos

A las terminales las Terminales de Transporte han llegado en estos cinco días 10.471 vehículos y 32.655 personas

Pero también el Metro de Medellín ha roto records históricos al movilizar en cuatro días a 828.340 personas.