¿Qué pasó con la menor de ocho meses fallecida en hospital de Samaniego, Nariño?

Samaniego-Nariño

El pasado 18 de julio se reportó la muerte de la menor Karla Milagros Guerrero en la ciudad de Pasto, tras ser remitida desde el municipio de Samaniego por una complicación de salud, según sus familiares, evidenciada luego de que le fueran aplicados varios biológicos.

Ante esta denuncia y una supuesta falla en los protocolos de atención y remisión desde el Hospital Lorencita Villegas de Santos, el Instituto Departamental de Salud de Nariño se pronunció al respecto indicando que, una vez se conoció el caso, se activaron las rutas establecidas para iniciar una investigación integral que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

En el comunicado se expresa que, de acuerdo con la información disponible, la menor recibió la vacuna contra la influenza el 30 de junio y el 3 de julio contra el sarampión y rubéola (SR), como parte del esquema regular de inmunización, en el Hospital Lorencita Villegas de Santos de Samaniego.

El 10 de julio, la madre acudió nuevamente a consulta e informó que la menor presentaba diarrea, síntomas gripales y una lesión cutánea en el sitio de aplicación de la vacuna contra sarampión y rubéola. Con base en la información registrada, durante el periodo previo, la menor permaneció bajo cuidado en su hogar.

El 12 de julio, ante la evolución de su condición clínica, fue remitida a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Pasto. Durante el traslado requirió estabilización en el Hospital San José de Túquerres y posteriormente fue trasladada a la Clínica Pabón de Pasto, donde recibió atención especializada y, lamentablemente, falleció el 18 de julio".

Según el IDSN, el informe preliminar de necropsia establece como causa de muerte una sepsis, hallazgo que es parte de la investigación, el cual no permite establecer una relación de causalidad con el proceso de inmunización.

El director encargado del IDSN, José Luis Ocampo Guerrero, informó que desde el 1 de junio de 2026 se han aplicado 2.151 dosis de la vacuna contra sarampión y rubéola en menores de entre 6 y 9 meses en el departamento.

Asimismo, confirmó que otros diez menores fueron inmunizados el mismo día, misma institución, lote del biológico y vacunador, sin que hasta el momento se hayan reportado eventos similares.

La entidad lamentó el fallecimiento de la menor e indicó que la investigación continúa de manera integral y que se hará una revisión sobre la atención en salud, la evolución clínica, los antecedentes, el proceso de inmunización y todos los demás factores que permitan establecer, con objetividad y rigor técnico, las circunstancias del fallecimiento.