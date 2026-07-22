Bomberos avanzan hacia la contención del incendio al norte de Madrid, España

Imagen de referencia | Bomberos tratando de apagar un incendio - Bandera España: Getty Images.

Los bomberos que combaten un voraz incendio forestal que ha calcinado 32.000 hectáreas a 100 km al norte de Madrid y obligó a evacuar a más de mil personas avanzaban este miércoles hacia su contención, aunque las autoridades pedían “mucha cautela”.

El fuego desatado el jueves pasado en la provincia de Guadalajara, y considerado “el más complejo” de la historia reciente de España, preocupaba a las autoridades porque sigue ardiendo sin control cuando el país se encuentra bajo una nueva ola de calor, un fenómeno que crea las condiciones propicias que alimentan las llamas.

“Estamos en un momento de estabilización” del incendio y “esperemos que mañana (jueves) ya podamos darlo por estabilizado”, indicó ante periodistas el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que visitó la zona este miércoles junto al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“Vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela”, indicó García-Page, quien habló de un despliegue “histórico” de bomberos y medios terrestres y aéreos para luchar contra las llamas, que llevaron a desalojar preventivamente a unas 1.200 personas de 40 municipios.

Personas autorizadas a volver a sus casas

Ante la mejora de la situación, dijo García-Page, algunas personas están siendo autorizadas a volver a sus casas.

Según las autoridades, este incendio es complejo porque se declaró en una zona prácticamente despoblada, árida y con muchos matorrales, lo que facilitó su rápida propagación.

García-Page cargó contra los discursos de gente que “frivoliza con el cambio climático”, que a su juicio son “peligrosos” y “parte del combustible de los incendios”.

Temperaturas en España cada vez más altas

En primera línea del calentamiento global, España sufre desde hace años olas de calor cada vez más prolongadas y frecuentes, con temperaturas superiores a los 40 °C, lo que crea las condiciones propicias para incendios devastadores.

De su lado, Pedro Sánchez indicó que España ha padecido en lo que va de año “22 grandes incendios”, lo que representa “cuatro veces más” que en el mismo periodo del año pasado.

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta la fecha se han quemado 121.589 hectáreas en España, un dato que se ha más que duplicado desde comienzos de julio, cuando eran 50.000 hectáreas.

En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron consumidas por las llamas, según el EFFIS, el peor balance en la historia reciente del país.

Reiterando su llamado a firmar “un gran pacto de Estado contra la emergencia climática” en España, Sánchez anunció que su Gobierno ofrecerá créditos por 300 millones de euros para financiar a pequeñas y medianas empresas que desarrollen “tecnologías para combatir los fenómenos extremos”.

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