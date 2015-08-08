Este sábado, final del Festival Nacional de la Trova en Feria de las Flores

Este sábado se adelantará la Gran Final del Festival Nacional de la Trova, que reunirá en el escenario a los ocho clasificados que pasaron en las eliminatorias “Ñito Restrepo” y "Salvo Ruiz", que tuvieron lugar en la Plaza Gardel

La programación inicia a las 4 de la tarde con la final del Festival Infantil y los mayores se enfrentarán a partir de las 7 de la noche se enfrentarán los ocho clasificados en la categoría de mayores

Los clasificados de mayores son Juan Pablo Martínez que es estudiante, tiene 19 años y trova desde 2007, le sigue Tutti Frutti, Ramiro de Jesús Gómez Zuluaga quien es cotero y cómico, tiene 43 años y trova desde 1990

Otro es Dinamita, Mateo Jiménez Alzate, estudiante medicina veterinaria de la Universidad de Antioquia, tiene 21 años y trova desde 2006. Pirolo, Cristian Andrés Peña Atehortúa es archivista documental de Isagén, tiene 27 años y trova desde 2011, sigue Pichingo, Diego Alexander Gómez Aristizábal, es artista tiene 27 años y trova desde 2006

Y los tres últimos son Mecato, Eduar Alexis Velásquez Vanegas que es estudiante de música, tiene 23 años y trova desde 2010, sigue Alacrán, Juan Carlos Vargas comerciante, tiene 38 años y trova desde 2002 y Leonardo Cuervo que es estudiante tiene 20 años y es el actual Rey del Festival.