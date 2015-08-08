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31 jul 2026 Actualizado 13:28

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Este sábado, final del Festival Nacional de la Trova en Feria de las Flores

La programación inicia a las 4 de la tarde con la final del Festival Infantil y luego la final de la categoría mayores.

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Este sábado se adelantará la Gran Final del Festival Nacional de la Trova, que reunirá en el escenario a los ocho clasificados que pasaron en las eliminatorias “Ñito Restrepo” y "Salvo Ruiz", que tuvieron lugar en la Plaza Gardel

La programación inicia a las 4 de la tarde con la final del Festival Infantil y los mayores se enfrentarán a partir de las 7 de la noche se enfrentarán los ocho clasificados en la categoría de mayores

Los clasificados de mayores son Juan Pablo Martínez  que es estudiante, tiene 19 años y trova desde 2007, le sigue Tutti Frutti, Ramiro de Jesús Gómez Zuluaga quien es cotero y cómico, tiene 43 años y trova desde 1990

Otro es Dinamita, Mateo Jiménez Alzate, estudiante medicina veterinaria de la Universidad de Antioquia, tiene 21 años y trova desde 2006. Pirolo, Cristian Andrés Peña Atehortúa es archivista documental de Isagén, tiene 27 años y trova desde 2011, sigue Pichingo, Diego Alexander Gómez Aristizábal, es artista tiene 27 años y trova desde 2006

Y los tres últimos son Mecato, Eduar  Alexis  Velásquez  Vanegas que es estudiante de música, tiene 23 años y trova desde 2010, sigue Alacrán, Juan Carlos Vargas comerciante, tiene 38 años y trova desde 2002 y Leonardo Cuervo que es estudiante tiene 20 años y es el actual Rey del Festival.

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