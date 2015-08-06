EPM cumple 60 años en la prestación de servicios públicos en Colombia

Seis décadas cumple este jueves Empresas Públicas de Medellín (EPM), el conglomerado de empresas de servicios públicos domiciliarios más importante del país y la segunda compañía e mayor trascendencia nacional después de la estatal petrolera Ecopetrol

Con 67 millones de pesos el municipio de Medellín capitalizó su mayor inversión en la historia de la administración pública. Fue en el 6 de agosto de 1955 cuando se creó formalmente EPM ante la presión de los industriales de Antioquia para asegurar el desarrollo de la región

En 1957 la compañía abrió su primera sede en Medellín. Lo hizo en el edificio Miguel de Aguinaga, diagonal al Museo de Antioquia, en plena zona céntrica de la capital de Antioquia

Entre los hechos que la destacan, en 1961 unificó el cobro de los servicios públicos de energía acueducto y telefonía por medio de al facturación. Luego, en durante un lustro las tarifas de servicios públicos estuvo congelada tras decisión del Concejo de Medellín en 1975

Hoy, 60 años más tarde, EPM se consolida como una multilatina con servicios de energía, acueducto, alcantarillado, aseo y telefonía que ofrece a cerca de 20 millones de clientes en seis países de Suramérica y Centroamérica

Actualmente, el conglomerado antioqueño tiene presencia en Colombia, Panamá, El Salvador, Guatemala, Chile y México. En las 48 filiales que tiene en el mundo labora unas 40 mil personas. La Meta Grande y Ambiciosa (Mega) para 2022 será la de generar ingresos superiores a los 16 millones de dólares, la mitad de ellos fuera de Colombia

Además, hoy en día cuenta con un presupuesto de 9,6 billones de pesos, genera 30 mil empleos en Antioquia y aporta un 6 por ciento al PIB del departamento

FiestaCon motivo de las seis décadas de servicios de la organización EPM a la ciudad, el país y el exterior, se celebrara el día clásico de EPM, en el que tendrá una gran fiesta con conciertos musicales para toda la comunidad.-La fiesta será en la plazoleta del Parque de los pies descalzos, frente a su Edificio Inteligente, en el que estarán los grupos musicales Descarga Tropical, Alkilados y el Gran combo de Puerto Rico, desde las 5 de la tarde.-HITOS1955-1975Una época de grandes cambios sociales, juvenil, dinámica. Con la creación de EPM, en 1955, Medellín inició una etapa fundamental de su desarrollo a partir de la integración de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones

Con el programa Habilitación Viviendas, la empresa abrió la oportunidad para que muchas familias de la ciudad tuvieran acceso a los servicios públicos

El embalse La Fe y la entrada en operación de nuevas plantas de potabilización, como las de Pedregal, San Cristóbal y La Ayurá, más la ampliación de la planta de Villahermosa, marcaron una etapa fundamental en la consolidación del servicio de acueducto en la capital antioqueña

En energía, siguiendo la huella trazada por proyectos tan importantes como Guadalupe I y Riogrande I, se puso en servicio la primera etapa de la central Guatapé, con una capacidad de 280 megavatios

El servicio telefónico se extendió a Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Rionegro y Copacabana

1976 – 1995La ciudad asume nuevos retos y los servicios públicos de EPM reflejan esa nueva visión que comprende la participación cada vez más activa en los procesos urbanos y la capacidad para ir más allá de sus fronteras naturales

El aprovechamiento múltiple del río Grande muestra cómo la ingeniería antioqueña había alcanzado el más alto nivel en la concepción de los proyectos de infraestructura. La moderna planta de potabilización Manantiales y las centrales Niquía y La Tasajera forman parte de este sistema que fue pensado para aprovechar la energía y garantizar agua potable para el Valle de Aburrá durante más de dos décadas

De esta época se destaca el inicio de operaciones de la segunda etapa de Guatapé, para generar otros 280 megavatios, el inicio de Guadalupe IV (213 megavatios) y la entrada en funcionamiento de la central Playas con una capacidad de 200 megavatios

El Plan de Expansión contempla 22 nuevos acueductos en igual número de veredas de Medellín

1996 – 2015Transformación, internacionalización, innovación al servicio de la gente. En las dos últimas décadas EPM se consolida como grupo empresarial con presencia regional, nacional y en otros cinco países latinoamericanos: México, Guatemala, El Salvador, Panamá y Chile

Con los valores que le dieron origen, continúa su camino. De esta etapa sobresalen las centrales de generación de energía Porce II y Porce III, la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando, el Edificio EPM, el inicio del servicio de gas natural y el parque eólico Jepírachi (Guajira), junto a iniciativas como Energía y Agua Prepago, Gas Sin Fronteras, Antioquia Iluminada (electrificación rural) y el programa Aldeas, entre muchos otros

Hoy, la empresa asume el compromiso de seguir creciendo con la comunidad, aportando al desarrollo del país y de América Latina. La construcción de la Hidroeléctrica Ituango, la planta de tratamiento de aguas residuales Bello y el proyecto de transmisión de energía Nueva Esperanza en el centro-oriente del país, son una muestra de la convicción, el esfuerzo y los sueños que mueven a EPM en toda su historia