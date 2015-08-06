Grupo Argos recibe autorización de la SIC para controlar Grupo Odinsa

El Grupo empresarial Argos recibió la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio para la adquisición de un paquete accionario adicional que le permita acceder al control de Grupo Odinsa S.A

En abril pasado, el Grupo antioqueño anunció la compra del 24,8 por ciento de Odinsa, por 462.000 millones de pesos. La transacción se hizo a un precio promedio de 9.495 pesos por acción. Luego pidió permiso para formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por otro 25 por ciento, la cual este miércoles fue autorizada

Sin embargo, la autorización (contemplada en la Resolución No.36075 de 2015) condiciona la adquisición adicional de las acciones, situación en la que no está de acuerdo el Grupo Argos. “Algunos condicionamientos que no son pertinentes o no están relacionados directamente con el hecho de la integración, razón por la cual Grupo Argos presentó un Recurso de Reposición a efecto de que se eliminen o precisen los mencionados condicionamientos”, informó el holding antioqueño

La organización de cementos, energía, puertos y negocios inmobiliarios indicó que una vez quede en firme la autorización, se procederá a adelantar las actividades necesarias para adquirir el porcentaje requerido para obtener una posición de control en Grupo Odinsa