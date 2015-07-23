El tres de agosto rota el pico y placa en Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín reveló hoy la rotación que tendrá la restricción del pico y placa en esta capital a partir del próximo lunes 3 de agosto, para el segundo semestre de este año y primeros días de 2016.- La restricción no tendrá modificaciones en las zonas donde aplica, como tampoco en el actual horario de operación, es decir de 7:00 a 8:30 en la mañana y de 5:30 a 7:00 en la noche

El gobierno municipal confirmó también que en la semana comprendida entre el tres y el seis de agosto, el programa de rotación incluye sanciones pedagógicas para los infractores, pero desde el lunes siguiente, es decir, a partir del 10 de agosto se aplicarán las sanciones económicas por 322 mil 170 pesos para el desacato de la medida

Para el segundo semestre de este año, el pico y placa queda asíVehículos particulares:Lunes: 4-5-6-7Martes: 8-9-0-1Miércoles: 2-3-4-5Jueves: 6-7-8-9Viernes: 0-1-2-3Motos:Lunes: 8-9Martes: 0-1Miércoles: 2-3Jueves: 4-5Viernes: 6-7-.-