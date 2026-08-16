Mas de 800 soldados reforzaran la seguridad en vías de Bogotá y Cundinamarca del 15 al 17 de agosto

Conozca los puntos de control del Ejército Nacional para este puente festivo del 15 al 17 de agosto. - Fotos Ejercito Nacional de Colombia

En una apuesta por mejorar las condiciones de seguridad de las vías de Bogotá y Cundinamarca, la Decimotercera Brigada del Ejército, con la campaña institucional ‘Viaje Seguro, su Ejército está en la vía’, se plantea contribuir a la tranquilidad y buena movilidad de transportadores, viajeros y turistas para este puente festivo que va del 15 al 17 de agosto.

Para esta iniciativa se contaran con puestos de control para realizar actividades de control, prevención y acompañamiento a los viajeros.

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¿Cuántos puestos de control estarán funcionando y en que partes?

Según la Decimotercera Brigada del Ejército, se usarán un total de 35 puestos de control que estarán posicionados de manera estratégica en los principales corredores viales de Cundinamarca y en las vías de entrada a Bogotá.

Adicionalmente, se contará con la presencia de unidades del Gaula Militar Cundinamarca, quienes se desplegarán por las diferentes vías para apoyar en tareas contra la prevención de la extorsión y actividades criminales que se relacionen con el secuestro.

Lo anterior mencionado relacionado con la campaña institucional ’Yo no pago, Yo Denuncio’, promoviéndose el uso de la línea gratuita nacional 147.

¿Cuándo usar la línea 147 del Gaula Militar?

Usted podrá usar esta línea para comunicar y posteriormente denunciar de manera oportuna sobre hechos relacionados con los delitos de extorsión y secuestro, donde un comando Gaula o un funcionario de la Fiscalía estarán al servicio 24 horas del día para atender las denuncias, así como también asesoría y acompañamiento a los afectados.

Como recomendaciones adicionales, le presentamos las siguientes para que tenga en cuenta para el transcurso de este puente festivo del 15 al 17 de agosto.

¿Qué debe tener en cuenta para este puente festivo?

Aparte de los más de 800 efectivos del Ejército Nacional, se contará con otras 300 personas que se compondrán de agentes civiles de tránsito, grupo guía y policía de tránsito.

que se compondrán de agentes civiles de tránsito, grupo guía y policía de tránsito. Se estima, según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, que durante el puente festivo 979.304 vehículos saldrán de Bogotá y 1.006.461 ingresarán a la ciudad.

que durante el puente festivo vehículos saldrán de Bogotá y ingresarán a la ciudad. El lunes 17 de agosto se contara con pico y placa regional

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¿Cómo operará el pico y placa regional este 17 de agosto?

Con el Plan Retorno se aplicará la medida de pico y placa regional para todos los vehículos que ingresen a Bogotá por los nueve puntos de acceso habilitados. Funcionando de esta manera:

Desde las 12:00 m. hasta las 4:00 p. m. podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Foto Secretaria de Movilidad vía Instagram Ampliar Foto Secretaria de Movilidad vía Instagram Cerrar

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