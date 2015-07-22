Afectados de Continental Towers harán nuevas demandas contra CDO

Una vez la compañía Constructora de Obras S.A. (CDO) le notificó a decenas de familias evacuadas de los edificios construidos por la firma sobre la suspensión del pago de arriendo, los afectados darán a conocer este jueves las acciones jurídicas en contra de la decisión empresarial

Elkin Hernández, ex habitante del edificio Continental Towers, recordó que la firma les notificó a las 65 familias que habitaban el conjunto residencial, que no tiene recursos para el pago del subsidio de arriendo cercano a los 3 millones de pesos mensuales. Desde hace 21 meses viven en arriendo

"No solo perdimos el patrimonio, los apartamentos no los podemos habitar, no tenemos ahora con qué pagar un arriendo y encima algunas de las familias están pagando los créditos bancarios, hipotecarios. Es una situación aberrante, difícil, donde no tenemos una responsabilidad", comentó el señor Hernández

No obstante, Sandra Gutiérrez Ruiz, damnificada por la evacuación del edificio de vivienda de interés social Colores de Calasania, afirmó que las 377 familias desocupadas desde el 26 de abril de 2014, siguen recibiendo los 450 y 600 mil pesos por parte de CDO para el arriendo

"Desde el mes de junio nos han dado el arriendo a toda la gente de Colores de Calasania. A los 377 familias nos consignaron el mes pasado y este mes está para fin de mes", puntualizó la señora Gutiérrez

431 familias siguen evacuadas de los ocho edificios con supuestas fallas estructurales, según el Dagrd: Asensi, Continetal Towers, Colores de Calasania, Acuarela, Punta Luna 1, Alcalá, San Miguel del Rosario y Mantúa

El anuncio sobre las vías jurídicas que adoptarán los damnificados de Continental Towers, lo harán este jueves 23 de julio en la portería del conjunto residencial desocupado. Será en rueda de prensa con voceros y abogados de los propietarios, que aún no llegan a un acuerdo con CDO

Las familias de Alsasia CDO también fueron notificadas por la administración, sobre la falta de recursos para el pago del subsidio de arriendo

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