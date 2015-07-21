Autoridades en Chocó no creen en el cese el fuego unilateral de las Farc

El secretario de gobierno de Chocó, Bismark Calimeño Mena, aseveró que las autoridades en su departamento "no creen en el cese al fuego unilateral" iniciado por las Farc este 20 de julio

Según el funcionario, a pesar de las treguas, en varios municipios del Chocó las comunidades siguen viviendo y sufriendo afectaciones por los actos de los grupos armados ilegales, y por ello que dudan que no hayan alteraciones de orden público por estos días

"A nosotros siempre nos va muy mal acá durante la tregua, nosotros en el Chocó siempre tenemos eventos que lamentar en las treguas, eso del cese al fuego nunca ha operado aquí en el Chocó, siempre hemos tenido afectaciones", afirmó el señor Calimeño Mena

Explicó que cuando no reportan acciones terroristas por parte de las Farc, si las tienen por parte del ELN, además cuestionan que los ataques del ELN ocurran en zonas en las que operan las Farc

"Cuando se habla de una tregua de las Farc, los del ELN arremeten en el departamento y da la casualidad que en los territorios que dominan las Farc empiezan a verse actos terroristas aparentemente del ELN, nosotros no creemos mucho en la tregua, creemos que hay una alianza entre estos dos grupos", denunció el funcionario

Desde la capital del Chocó, Quibdó se ha diseñado un plan de seguridad en las zonas críticas del departamento, así mismo se ha reforzado la presencia de la policía y del ejército

-.-Soldados heridos están graves En graves condiciones de salud permanecen un suboficial y un soldado del Ejército, quienes resultaron con varias heridas después de un ataque de un francotirador, al parecer de la guerrilla de las Farc, en el corregimiento de Tutunendo a 18 kilómetros del municipio de Quibdó en el departamento del Chocó

Bismark Calimeño Mena, secretario de gobierno del Chocó, indicó que en un centro asistencial de la capital del departamento se recuperan después de una delicada intervención quirúrgica

"El suboficial recibió un tiro en la espalda y el otro en la pierna, ambos fueron tiros de fusil, están hospitalizados y ya fueron intervenidos quirúrgicamente y estamos pendientes de su recuperación, están fuera de peligro, pero muy delicados", confirmó el funcionario público

Los dos uniformados que prestaban vigilancia en el cementerio del pueblo, fueron atacados por un francotirador ubicado al otro lado del río, en una zona selvática, según la policía, minutos después, otros guerrilleros atacaron la estación de policía ubicada en la misma localidad

"En esa zona opera el frente 34 de las Farc, nosotros presumimos que fue esa guerrilla que ubicó al francotirador que nos hirió a nuestros dos soldados", aseveró el secretario de gobierno del Chocó

Aunque comenzó la tregua unilateral por parte de la guerrilla, en el Chocó la fuerza pública reforzó la presencia militar para evitar nuevos ataques de grupos armados ilegales

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