Gobierno y comunidad de Antioquia lamentan muerte de soldado en Orejón

El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, lamentó la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez Jaraba, tras activar una mina antipersona en las labores de desminado humanitario en la vereda Orejón, del municipio de Briceño

"Qué crueldad de la vida. Un soldado que hacía parte del programa de desminado en El Orejón murió víctima de una mina antipersonal. Dolor", expresó el mandatario seccional en las redes sociales

El incidente ocurrió poco antes de las 3:00 de la tarde del miércoles, en el cerro Alto del Capitán. El militar, de 37 años de edad, cumplía con una inspección de Estudio Técnico, por lo que activó una mina antipersonal de manera accidental y perdió la pierna derecha a la altura de la cintura

"Durante inspección de estudio técnico en vereda #ElOrejón el soldado Wilson de Jesús Martínez activó un mina antipersonal perdiendo la vida", confirmó el Ministerio de Defensa

En el cerro Alto del Capitán dos días atrás el Batallón de Desminado del Ejército destruyó las dos primeras minas sembradas por las Farc en la vereda

En las tareas de desminado participan unos 50 soldados del Batallón de Desminado, quienes desarmados y vestidos de civil adelantan las labores de destrucción de los artefactos explosivos en tres sectores que comprenden unos 12 mil metros

Entre tanto, permanece heridos los soldados Juan David Buitrago Chaparro y Sergio Figueredo, de quienes se presume fueron trasladados a un centro médico militar en el Norte de Antioquia