A pesar de la tregua unilateral, en Antioquia continuarán los operativos

Aunque se inició la tregua unilateral anunciada por las Farc desde la Habana, Cuba, en Antioquia no cesarán los operativos en los puntos conocidos como críticos por la alta concentración de grupos armados ilegales

Así lo confirmó a Caracol Radio el general Néstor Robinson Vallejo, comandante de la Cuarta brigada del Ejército, quien precisó que los mayores refuerzos de uniformados continúan en el bajo cauca, el norte, el nordeste y la zona de Urabá

"El Ejército seguirá cumpliendo con el mandato constitucional dispuesto en el artículo 217, seguiremos desplegados protegiendo a la población civil y garantizando durante este segundo semestre del año la seguridad para que los ciudadanos se sientan tranquilos", puntualizó el oficial

Los alcaldes del norte de Antioquia, una de las zonas donde más ataques terroristas ocurrieron desde cuando se levantó la primera tregua unilateral por las Farc, señalaron Caracol Radio que ese aumento de las hostilidades se debió a una estrategia para demostrar el impacto del cese al fuego

"El análisis que se hace es que se han intensificado las acciones terroristas del frente 36 de las Farc para después hacer notorio el cese unilateral de esas hostilidades (…) se intensifican para después mostrar lo benéfico de la medida y sin duda nos entusiasma ver la voluntad del grupo armado y la confianza que este tipo de decisiones genera entre los colombianos", indicó el alcalde de Yarumal, Miguel Ángel Peláez Henao

Desde el 22 de mayo hasta el 20 de julio en Antioquia han ocurrido 20 ataques terroristas, en los que cinco civiles han resultado heridos, 11 vehículos incinerados, una vía dinamitada, dos torres averiadas y un pozo petrolero afectado

Las autoridades además confirman que por la oportuna reacción de la fuerza pública y la información de la ciudadanía se lograron frustrar 32 ataques terroristas

Incrementan operativos contra el ELN Los operativos puestos en marcha desde la semana pasada en la troncal a la costa carebe, tras el atentado dinamitero cometido por las Farc en el sitio El 15 de Puerto Valdivia se mantendrán, ahora por el temor de ataques de la guerrilla del ELN

El general Leonardo Pinto Comandante de la Séptima División del Ejército indicó a Caracol Radio que pese a la declaratoria de cese unilateral de las Farc, el ejército mantendrá su dispositivo de hombres en la vía apoyados por un batallón de combate terrestre, ya que en esa zona del norte de Antioquia delinque el ELN y como no están en ningún proceso de paz, pueden continuar con una escalada terrorista

El oficial puntualizó que por tales razones el ejército continuará cumpliendo con su misión constitucional de proteger a los colombianos, que transitan por esa importante troncal del país