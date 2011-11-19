Invierno en Colombia ya deja más de 325 mil damnificados

Tras el recrudecimiento de esta segunda ola invernal que comenzó desde septiembre, el director de la Oficina de Atención del Riesgo, Carlos Iván Márquez, informó que hay 345 municipios afectados, casi 326 mil damnificados, 98 personas fallecidas, 56.321 viviendas afectadas y otras 439 completamente destruidas. "Esto ha hecho que dispongamos de recursos por 32 mil millones de pesos, muchos de ellos enfocados al apoyo en el tema de compra de combustible y arriendo de maquinaria para abrir vias secundarias y terciarias, el apoyo para la asistencia humaniotaria de emergencia, y un apoyo muy importante en el tema de subsidios de arrendamiento y materiales de reconstrucción de vivienda", señaló en diálogo con Caracol Radio

Indicó que permanece el riesgo y la vulnerabilidad en los santanderes, el Eje Cafetero, Antioquia, Tolima, Huila, Nariño, Valle del Cauca Cesar, Cundinamarca y Cauca, e igualmente hay alerta por las crecientes de los rios Magdalena, Cauca, Bogotá y Atrato, así como observación permanente en la mojana sucreña y la depresión momposina. CarreterasPor su parte el director de Policía de Tránsito y Transporte, general Rodolfo Palomino, informó que por razones de seguridad, prevención y a causa de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, hay restricciones en la via La Linea, entre Ibagué y Armenia; la vía de Letras, entre Fresno y Manizales; y también la via Honda-Guaduas. Con respecto a la avalancha que se registró durante la madrugada de este sábado, en la vía que conduce desde Cali hasta Buenaventura, a la altura de Loboguerrero, indicó que se evacuaron los pasajeros de una buseta y un vehículo particular que resultaron afectados y dijo que permanecerá fuera de servicio sin precisar el tiempo que demore en ser reabierta. Por último indicó que hay varios pasos restringidos entre Bucaramanga y la Costa Atlántica, la vía Medellín Puerto Berrío continúa cerrada debido a la caída de un puente, y cuyo pasó se podría restablecer hasta en un mes y medio; también persisten las dificultades hacia el Urabá antioqueño donde hay maquinaria para poder habilitar en principio un carril; y enfatízó la grave situación que se registra en casi todo el departamento de Norte de Santander, donde aún hay dificultades de interconexión vial por las restricciones en el corredor Bucaramanga-Pamplona-Cucuta.