Revoltosos le prendieron fuego a la sede de la Alcaldía de Ponedera, Atlántico

Continúan los disturbios en varios municipios del país tras los resultados electorales del pasado domingo

Un grupo de personas que se declaran en desacuerdo con los resultados de las pasadas elecciones le prendió fuego a la sede de la Alcaldía de Ponedera, en el departamento del Atlántico

Los manifestantes que lanzaron piedras y prendieron fuego contra la Alcaldía municipal, aducían que se habría presentado fraude electoral en los comicios del pasado 30 de octubre

En el momento de la asonada se encontraban dentro de las instalaciones de la Alcaldía, funcionarios de la administración pero no así el primer mandatario

Aunque la situación se encuentra controlada en el municipio de Ponedera, el ambiente aún es bastante tenso por lo que la Policía Anti-Motines ha tenido que hacer presencia en el sitio para poder controlar a los pobladores utilizando gases lacrimógenos. Toque de queda en Yumbo, ValleEl Municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, permanece bajo toque de queda y Ley Seca, para evitar problemas de orden público por los escrutinios de las elecciones del pasado domingo

A esta hora la población permanece militarizada por unidades de la Sijin, Sipol, del Escuadrón Móvil Antidisturbios Esmad, el Escuadrón Móvil de Carabineros Emcar y del grupo de Fuerza de Control Urbano, Fucur

Debido a esta situación, las arcas triclaves fueron trasladadas a Cali bajo la vigilancia de dos tanquetas, camiones, camionetas, motocicletas y el acompañamiento permanente del helicóptero de la Policía, al estadio Pascual Guerrero, en donde mañana continuarán los escrutinios

Revoltosos se toman la Registraduría en el Carmen de BolívarEl Carmen de Bolívar es otro municipio del departamento de Bolívar en el que se están registrando disturbios luego de que se conocieran los resultados de las elecciones del domingo. De acuerdo con las autoridades locales, las violentas protestas son protagonizadas por seguidores del candidato a la Alcaldía que derrotado en las urnas

“En este momento están en la Registraduría y amenazan con destrozarla. A nosotros nos tocó salir de la Alcaldía porque la iban a emprender contra el palacio municipal. Por fortuna la Policía llegó a tiempo”, afirmó la Alcaldesa de la población, Leyla Rojas

Debido a los problemas de orden público en el Carmen de Bolívar fue necesario reforzar la presencia de uniformados en esa zona del departamento. Los desmanes en este municipio se suman a los presentados desde el domingo en Villanueva, San Estanislao, Mahates, Santa Catalina y Arenal del Sur

Continúan las inconformidades en el proceso de escrutinios de ArmeniaLa principal es la firma que hicieron los auditores representantes de los diferentes partidos y movimientos políticos, de un documento en el que indican que no garantizan la transparencia del conteo de votos ni de la sistematización de los resultados

Tanto la alcaldesa electa Luz Piedad Valencia, como el ex andidato a la alcaldía Roberto Jairo Jaramillo, han estado pendientes de los escrutinios y han hecho pronunciamientos en torno al proceso

El excandidato que quedó en segundo lugar por 1494 votos menos, dijo que se han encontrado con que hay mesas con múltiples irregularidades en las que se han contabilizado hasta 50 votos que no se tenían. Él y sus testigos dijeron que la diferencia se habría reducido a 300 votos, una versión que ratificó el representante de la Fundación Arco iris, Germán Guzmán

"Nos hemos dado cuenta que en el escrutinio de ayer, la ventaja era muy estrecha entre los dos primeros a la Alcaldía y se logró rebajar esa diferencia. Por ejemplo en la mesa número 10 se habían reportado cuatro votos y ayer encontramos 54. Lo que estamos es elevando una solicitud formal a la MOE nacional y al Registrador, para que tomen medidas inmediatas para garantizar la transparencia en el proceso de la Alcaldía", dijo el representante de Arco iris

La Misión de Observación del Quindío, por su parte, indicó que no ha habido irregularidad alguna, "lo que haremos es trasladar las quejas", dijo Betty Martínez directora del organismo

Por su parte la alcaldesa electa envió un comunicado en el que pide públicamente a la Registraduría oficializar las cifras y el estado del escrutinio

“El equipo de testigos, designado para verificar el proceso de escrutinio en las instalaciones del Coliseo del Café, solicita a los Registradores Especiales de Armenia, Gilberto Echeverri García y Rosa Giraldo Vanegas, un pronunciamiento oficial respecto a las informaciones imprecisas que viene entregando el ex candidato a la Alcaldía Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas en relación con el resultado del proceso que se está adelantando en cumplimiento de la Ley electoral”. Además que “Con base en el trabajo que se viene adelantando en el Coliseo del Café, se precisa que el resultado de las elecciones para Alcaldía de Armenia emitido el domingo por la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha sufrido modificación"

Sin embargo, el registrador especial de Armenia, Gilberto Echeverry, que está en esta capital hace más de cinco años, recibió este día una notificación de traslado para el municipio de Bello en Antioquia

Mientras tanto, el registrador del Quindío, César Augusto Jaramillo, dijo que en torno a este tema no hay nada oficial, pero cabe la posibilidad aún de hacer un re conteo

"No tenemos información de un reconteo oficial, pero obviamente recibimos todas las solicitudes, los ex candidatos tienen el derecho de quejarse", dijo el funcionario de la Registraduría

La Procuraduría del Quindío, por su parte, indicó que en el proceso no se han encontrado con irregularidades significativas más allá de errores humanos, "no hay un cambio de 700 votos de más, como se ha anunciado", dijo el Procurador Regional quien convocará a una mesa de diálogo a los ex candidatos y las autoridades, para aclarar la situación

Desórdenes en calles de Pereira por resultados de elecciones a la alcaldía de la ciudadToma a céntricas vías de la ciudad han protagonizado esta mañana los seguidores del candidato derrotado en las elecciones para la Alcaldía de Pereira Juan Manuel Arango que marcharon en actitud de protesta ,alegando que hubo fraude en el proceso

Los seguidores del señor Arango Vélez quien participó a nombre del Partido Liberal y Cambio Radical, gritan consignas sobre supuestas irregularidades frente al Centro Cultural Lucy Tejada donde se realiza la labor de escrutinios que debe finalizar al término de esta semana e impiden el acceso de usuarios a la estación del Sistema Megabus ubicada en la zona

Sin embargo, el Procurador Regional Perches Giraldo, quien fue retenido durante varias horas por los votantes del señor Arango Vélez en la madrugada del domingo, aseguró que no hubo fraude y anunció acciones legales frente a la manera violenta como estas personas accedieron a una parte del material producido en las elecciones sacándolo de vehículos que estaban al servicio de la Registraduría

Los gremios pidieron que se detenga esta situación y a través del Directivo de la ANDI pidieron a la clase política respeto por la ciudad y no prolongar una campaña que finalizó el domingo luego de un año de ataques personales, tensión y que enrareció el clima en una Pereira que necesita poner a marchar a todo vapor su economía para luchar contra su principal problema, el desempleo

Líderes políticos regionales estarían detrás de asonadas en varias regiones del paísLas autoridades buscan establecer si líderes políticos regionales están detrás de las asonadas que terminaron con la destrucción de varias Registraduría municipales durante los escrutinios para la definir los nuevos alcaldes y gobernadores. La Policía conformó 15 equipos de investigación judicial para avanzar en estas pesquisas. Hasta el momento 19 personas han sido detenidas por participar en estas protestas. Las autoridades mantienen la alerta sobre 50 municipios para evitar que se presenten nuevos disturbios. Dos municipios de Cundinamarca con toque de queda por disturbios Disturbios en ChipaqueHabitantes de Chipaque, en el oriente Cundinamarqués, protagonizaron fuertes disturbios y retuvieron por varios minutos al registrador y a la personera municipal confirmó el alcalde Miguel Antonio Cubillos

"La gente quería que sus candidatos ganaran y entonces los perdedores están haciendo ese tipo de protestas. No dejaban salir al registrador, a la personera, pero ya pudieron salir de la Registraduría", señaló

Cubillos dijo que hubo quema de llantas e incluso fue atacada la alcaldía

"Hace 10 minutos rompieron las ventanas de la alcaldía", dijo el alcalde de Chipaque, quien hizo un llamado a la ciudadanía para que retorne la calma al municipio

Las autoridades ordenaron toque de queda y ley seca en los municipios de Fomeque y La Palma, Cundinamarca, debido a los problemas que se han presentado por el resultado de las elecciones del pasado domingo

Habitantes de estos dos municipios, al igual que en Pasca, denuncian presunto fraude electoral

Alcalde electo de la Palma niega fraude electoralEl alcalde electo de la Palma, Cundinamarca, negó que en ese municipio se haya presentado un fraude durante la pasada jornada electoral, como lo han denunciado los protagonistas de los desordenes públicos que sucedieron allí durante los escrutinios

Luis Hernando Rojas señaló que los desordenes que se prolongaron desde el domingo hasta el martes fueron promovidos por sus contradictores que buscaban invalidar el resultado de las elecciones. Según el nuevo alcalde, él pertenece a un grupo diferente a los dos que tradicionalmente se han disputado el poder municipal y por eso sus contradictores quieren impedir su llegada a la alcaldía. El alcalde electo manifestó que no había entregado estás explicaciones porque desde el domingo por la tarde estaba escondido con su familia por temor a ser atacado en las protestas

Entre tanto, el alcalde en funciones tuvo que salir del municipio después de ser agredido por una multitud que le quemó el carro. Atentan contra vivienda de alcalde electo en BolívarDaños parciales ocasionó una bomba artesanal lanzada contra la vivienda del alcalde electo del municipio de Arenal en el norte de Bolívar

El artefacto explosivo fue lanzado por tres sujetos que pasaron frente a la casa de Roger Suárez, quien salió victorioso en las urnas sacándoles pocos votos de ventaja a sus contrincantes

Este es el nuevo capítulo de una cadena de incidentes violentos registrados luego de conocerse los resultados de las elecciones disputadas el pasado domingo en algunas poblaciones de Bolívar, lo que dejado destrozos en varias dependencias oficiales

Una de las situaciones más delicadas se registra en el municipio de El Paso, Cesar, donde fue declarado el toque de queda y para hoy se ha programado un consejo de seguridad luego de que una turba enardecida destruyera la sede de la Registraduría, la inspección de policía y el juzgado promiscuo. En la Guajira hay problemas en Manaure, Barrancas, Hatonuevo y el Molino. Entre tanto en el Magdalena las situaciones más complejas se presentan en Fundación y Sitio Nuevo, municipios que se encuentran militarizados. En Fundación hay toque de queda. En Sitio Nuevo se espera la decisión de las autoridades sobre la pérdida del material electoral que fue tirado al río por parte de un grupo de protestantes. En el departamento de Córdoba igualmente se han registrado problemas en San Pelayo, Sahagún y la Apartada. En Bolívar los inconformismos por los resultados electorales tienen en alerta a las autoridades en los municipios de Villanueva, Arenal y Mahates. Mientras que en Sucre hay tensión en su capital Sincelejo, y los municipios de Tolú y Colosó. Militarizan municipio de Súan y Santo Tomás en el departamento del Atlántico

Con más de 300 hombres de la fuerza pública fueron militarizados los municipios de Súan y Santo Tomás debido a que un sector de la población no está conforme con los resultados electorales del domingo. En Súan el registrador fue agredido por un grupo de personas que pretendían destruir el material electoral, allí el candidato que perdió la alcaldía no ha aceptado la derrota. Mientras que en Santo Tomás un grupo de manifestantes tumbaron la puerta principal del lugar donde se realizan los escrutinios. En ambas poblaciones continuarán hoy el reconteo de votos bajo vigilancia especial de las autoridades

Alcalde electo de Sincelejo denuncia agresiones Jairo Fernández Quessep, del partido de la U, alcalde electo de la capital de Sucre, denunció que un grupo de moto taxistas se ha encargado de atacarlo verbalmente e incentivar a los habitantes de Sincelejo a no aceptar su elección. “Son moto taxistas que se pasean por toda la ciudad lanzando insultos en mi contra”, afirmó Fernández. Fernández Quessep alcanzó una votación de 54 mil votos con una diferencia de 3.100 frente a su contendor Carlos Vergara Montes de la Gran Alianza. El nuevo alcalde dijo que la situación es tensa en su ciudad que se ha tenido que reforzar la seguridad, por lo que hizo un llamado a la calma

Más de diez municipios de la región Caribe con problemas de orden público por resultados electoralesUna de las situaciones más delicadas se registra en el municipio de El Paso Cesar donde fue declarado el toque de queda y para hoy se ha programado un concejo de seguridad luego de que una turba enardecida destruyera la sede de la Registraduría, la inspección de policía y el juzgado promiscuo

En la Guajira hay problemas en Manaure, Barrancas, Hatonuevo y el Molino. Entre tanto en el Magdalena las situaciones más complejas se presentan en Fundación y Sitio Nuevo, municipios que se encuentran militarizados. En Fundación hay toque de queda. En Sitio Nuevo se espera la decisión de las autoridades sobre la pérdida del material electoral que fue tirado al río por parte de un grupo de protestantes. En el departamento de Córdoba igualmente se han registrado problemas en San Pelayo, Sahagún y la Apartada

En Bolívar los inconformismos por los resultados electorales tienen en alerta a las autoridades en los municipios de Villanueva, Arenal y Mahates. Mientras que en Sucre hay tensión en su capital Sincelejo, y los municipios de Tolú y Colosó

Militarizan municipio de Súan y Santo Tomás en el departamento del AtlánticoCon más de 300 hombres de la fuerza pública fueron militarizados los municipios de Súan y Santo Tomás debido a que un sector de la población no está conforme con los resultados electorales del domingo. En Súan el registrador fue agredido por un grupo de personas que pretendían destruir el material electoral, allí el candidato que perdió la alcaldía no ha aceptado la derrota. Mientras que en Santo Tomás un grupo de manifestantes tumbaron la puerta principal del lugar donde se realizan los escrutinios

En ambas poblaciones continuarán hoy el reconteo de votos bajo vigilancia especial de las autoridades.