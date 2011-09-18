Así fueron los crímenes de los candidatos

Son en total siete candidatos conservadores, cinco del Partido de Integración Nacional, PIN, tres del Partido de la U, dos del Partido Liberal, dos de Cambio Radical, dos del Movimiento de Inclusión y Oportunidades MIO y uno del Polo Democrático

Más información Crímenes de candidatos están en la impunidad

Lista completa y detalles de cómo se cometieron los crímenes:EN ANTIOQUIA1 - Guillermo León Roldán Correa, del Partido Conservador 2 - Donay de Jesús Correa Londoño, del Partido de la U, ambos candidatos a la Alcaldía de Campamento

Roldán Correa y Correa Londoño fueron asesinados juntos, en total indefensión, por miembros del frente 36 de las Farc, cuando regresaban a la zona urbana tras sostener reuniones en veredas distintas de esa localidad el pasado 30 de mayo. La Policía de Campamento reportó que los candidatos fueron asesinados con fusiles en la vereda La Concha, donde fue interceptado el candidato Donay Correa Londoño, y hasta donde fue llevado el candidato Guillermo Roldán Correa, tras haber sido retenido en otro sector rural donde adelantaba su campaña. En ese sitio reunieron a los dos aspirantes a la alcaldía, según el informe de la Policía de Campamento a la Policía División Antioquia

“…los internaron por un camino, mientras sus acompañantes se quedaron esperándolos a que hablaran con estas personas, y 10 minutos después se escucharon múltiples disparos, posteriormente bajaron los subversivos y manifestaron a los acompañantes de los precandidatos, que los habían asesinado, que los recogieran y se los llevaran”, prosiguió el relato policial tras recoger la versión de los testigos del doble crimen

Según los testimonios entregados a la Policía, los guerrilleros asesinaron a los candidatos sin ninguna explicación ni escrúpulos, al parecer por el solo hecho de estar haciendo campañas para las próximas elecciones de octubre en ese sector del norte de Antioquia

Roldán Correa tenía 53 años de edad, había nacido en el municipio de San Andrés de Cuerquia, municipio del norte Antioquia, pero residía de vieja data en Campamento. Era Tecnólogo Administrativo, pertenecía al Partido Conservador Colombiano, de cuya colectividad era candidato para la alcaldía de ese municipio, y fue interceptado por las Farc cuando hacía campaña política en la vereda San Antonio. Había sido Tesorero municipal en la anterior administración y parte del actual gobierno de Campamento

Correa Londoño era oriundo de Yarumal, también en el norte de Antioquia, tenía 46 años de edad, y residía en Campamento. Era Licenciado en Filosofía y Letras, Administrador de Empresas, pertenecía al Partido de la U, y estaba en campaña política en la vereda la Polca. Ya había alcalde de Campamento en el período 1995-1997

Sobre la investigación, la Cuarta Brigada del Ejército reportó el pasado diez de agosto la captura de alias Daniel, supuesto guerrillero de las Farc, sospechoso de haber participado en el asesinado de estos dps candidatos

La captura de alias Daniel, quien estaba herido, ocurrió durante combates con el Ejército en la zona rural de Campamento, hechos en los cuales murieron dos supuestos guerrilleros de las Farc

El choque armado ocurrió en la vereda el Carriel, de esa población, cuando tropas de la Cuarta Brigada, conjuntamente con soldados de la Brigada móvil y el DAS, hicieron contacto con una columna del frente 36 de las Farc. En el enfrentamiento armado murieron una mujer conocida con el alias de Natalia y un hombre identificado como alias Maletín

Según la Cuarta Brigada, alias Daniel sería el responsable del asesinato de los candidatos a la alcaldía de Campamento.-3 - Wílton Ramírez Arroyave, candidato al Concejo de Caldas, Antioquia, por el Movimiento Inclusión y Oportunidades, MIO.El pasado ocho de julio fue asesinado el aspirante al concejo municipal de Caldas, sur del Valle de Aburrá, Wílton Ramírez Arroyave de 35 años de edad, quien también se desempeñaba como docente de un Instituto Técnico de esa población

Fue asesinado cuando se movilizaba en su vehículo particular por la vía Caldas – Primavera, donde fue atacado por una persona que viajaba con él. Las autoridades aseguran que el candidato no tenía amenazas en su contra. El docente y aspirante se había inscrito por el Movimiento Inclusión y Oportunidades, MIO, como candidato al Concejo. Su familia y los conocidos lo definieron como un hombre con ganas de servir, trabajar y preocupado siempre por su comunidad y sus más cercanos

El líder político y docente del Instituto Tecnológico de Colombia – INTECO, se había postulado a las elecciones para concejo de ese municipio en el año 2008, cuando consiguió algo más de 200 votos. Para las elecciones de octubre del presente año, Ramírez Arroyave también puso a disposición su nombre como aspirante a dicha corporación y sólo estaba esperando el aval para oficializar nuevamente su candidatura al concejo. Sin embargo, el dirigente asesinado realizaba reuniones políticas dando a conocer sus propuestas y su nombre, dijo el Presidente y Candidato a la Alcaldía de Caldas del Partido Liberal, Carlos Durán. EN EL VALLE DEL CAUCA4 - Luis Fernando Morales de Idárraga, de 52 años. Candidato a la Alcaldía de El Dovio por el PIN

Fue asesinado por sicarios que entraron a la finca La Primavera, vereda Guabitas, en El Dovio, el 23 de marzoLas autoridades continúan con las pesquisas para tratar de esclarecer los hechos que rodearon el asesinato del ex alcalde y candidato a la alcaldía de El Dovio

5 - Wilder Amir Restrepo Pinzón, de 37 años. Candidato al Concejo de La Unión por el Partido Conservador.Asesinado el 23 de junio en una bodega de frutas de su propiedad ubicada en el barrio Calle Linda, de La Unión

Las autoridades realizan varios operativos con el fin de dar con los criminales que cometieron el homicidio y poder establecer las causas y los autores intelectuales del candidato al concejo. No hay detenidos

6 - Fernando Vargas, diputado y aspirante a la alcaldía de Yumbo por Cambio Radical.Dos sicarios que se movilizaban en motocicleta lo sorprendieron a las dos de la mañana a la salida de un bar ubicado en el norte de Cali, el 9 de julio

La Policía Metropolitana de Cali ofreció una recompensa de $80 millones a quien entregue información que conduzca a los autores materiales o intelectuales de este nuevo hecho violento

7 - Gabriel Castillo, candidato al Concejo de El Dovio, por el Partido Conservador.El delito ocurrió a las once de la mañana del 13 de julio cuando dos hombres armados llegaron a su tienda en el corregimiento de La Esperanza de El Dovio y lo mataron

Las primeras investigaciones establecen que fue asesinado por integrantes de bandas criminales que operan en esta zona del Valle

8 - Luis Fernando Ocampo Ossa, de 45 años, Concejal de Riofrío y candidato a ser reelegido por el Partido Conservador

Testigos del hecho dijeron que el edil detuvo su vehículo ante el requerimiento que le habría hecho un motociclista que aparentemente se encontraba varado sobre la vía en el sector conocido como El Tablazo, sobre la vía que de Riofrío conduce al corregimiento de Fenicia, el pasado 2 de Agosto

La Gobernación del Valle y la Policía del Departamento ofrecieron $50 millones para quienes den información que conduzca a la captura de los autores materiales e intelectuales del homicidio del concejal

9 - Hilder Antonio Gómez, de 23 años, candidato al Concejo de Riofrío por Cambio Radical

El ataque se produjo el 18 de agosto cuando Gómez se encontraba en la calle 6 con carrera 13, del barrio La Paz en el municipio de Riofrío

La víctima al parecer no registraba amenazas de muerte, según el mayor Wilmer Yesid Rodríguez, comandante Estación Tuluá

10 - Nicolai Vera Rico, de 25 años, candidato al Concejo de Cali por el movimiento MIO.Fue atacado a bala el 23 de agosto pasado cuando se movilizaba en su vehiculo particular por el barrio La Hacienda, en el sur de CaliLas autoridades aun desconocen las causas y el origen del crimen

11 - José Jainer Narváez Grajales, candidato al concejo de Cali por el PIN

Fue asesinado en la peluquería de su propiedad en Palmira, cuando se realizaba un tatuaje, el pasado 10 de septiembre

Se investiga si el crimen se relaciona con su actividad política o personal. La Policía Valle indicó que al parecer hacía parte de una lista de 47 aspirantes inhabilitados por la Procuraduría

EN SANTANDER12 - Angel Miguel Salazar, de 41 años, candidato del PIN a ser reelegido como concejal de Coromoro

Salazar aspiraba por cuarta vez a la reelección. Fue asesinado en la madrugada del pasado martes 30 de agosto, en el corregimiento de Cincelada

Los sicarios, dos que iban en moto, esperaron a que el candidato y concejal saliera de su casa y lo acribillaron

Aunque al comienzo se advirtió que podría tratarse de un crimen político las autoridades han encontrado pistas sobre móviles pasionales

Hasta el momento no hay personas capturadas. Las autoridades ofrecen 10 millones de pesos para quien dé información sobre este crimen

EN PUTUMAYO13 - Brandon Bustamante

14 - Jhon Fredy Londoño, precandidatos al Concejo por el Partido Liberal.El pasado 15 de mayo fueron asesinados por dos pistoleros los entonces precandidatos liberales al concejo de La Hormiga, Bajo Putumayo, Brandon Bustamante y Jhon Fredy Londoño

Cuatro meses más tarde de sus muertes aun las autoridades no tienen una pista clara de quienes podrían ser los autores materiales del doble crimen; una primera hipótesis apunta a la guerrilla de las Farc, pero los sabuesos manejan una segunda, que sería una venganza personal contra Bustamante

Bustamante era un cantante de música popular, con cuatro trabajos discográficos en el mercado y a punto de lanzar su primer libro que hablaba de la violencia de La Hormiga, con algunas notas reveladoras de coordenadas de fosas comunes sin descubrir aun por las autoridades. Sobre la muerte de Jhon Fredy Londoño, se presume que el pistolero en forma equivocada le disparo, ya que los dos políticos estaban en la sala de la casa de Londoño mirando unas fotografías de motocicletas por Internet, cuando los asesinos cometieron el crimen

EN CORDOBA15 - Emiro Galván García, de 36 años, candidato al Concejo de San Pelayo, quien esperaba el aval del Partido de la U.Marzo 10 del 2011 en el municipio de San Pelayo fue asesinado al agricultor, estudiante de derecho y aspirante al concejo de este municipio Emiro Galván García de 36 años de edad, El líder político fue asesinado en pleno centro de San Pelayo a las 6:45 de la mañana, minutos después de haber dejado sus hijas en el colegio

Un sicario que se movilizaba en motocicleta le propinó dos impactos con arma de fuego. Este crimen sigue sin esclarecer

16 - Elder de Jesús Zárate Miranda, de 38 años, candidato al Concejo del Municipio de La Apartada, por el PIN. Gestionaba el aval por el PIN y había anunciado su apoyo a la candidata por ese grupo a la Alcaldía, Piedad Romero. El 4 de mayo del 2011 en el municipio de La Apartada fue asesinado el ebanista y candidato al concejo de este municipio Elder de Jesús Zarate Miranda de 38 años de edad

Este crimen se registró de una manera bastante misteriosa: el hombre trabajaba en su taller de ebanistería que tenía en su casa y de un momento a otro supuestamente se desmayó, cuando lo llevaron a un centro asistencial los médicos le encontraron una herida con arma blanca, sin embargo los familiares de la víctima aseguran que lo mataron con un arma con silenciador

El hecho se registró en el barrio el Divino niño de La Apartada

17 - Carmen Fuentes, candidata al Concejo de Montelíbano por el Partido de la U.En julio 5 en el municipio de Montelibano fue asesinada la líder indígena y candidata al concejo de esta localidad, Carmen Fuentes, quien estaba iniciando gestiones para obtener el aval por el Partido de la U

El hecho se presentó en la vivienda de la víctima ubicada en el barrio Porvenir - La Fe, del sur de Montelíbano

Sobre este caso las autoridades han dicho que fue asesinada por las bandas criminales emergentes por situaciones distintas a su condición de líder indígena y aspirante al concejo. Los organismos de seguridad del estado conocieron la información de que supuestamente en la líder de la indígena se habían hospedado algunos integrantes de las bacrim

EN SUCRE18 - Antonio Mendoza Morales, concejal de San Onofre y candidato a ser reelegido por el Polo Democrático.El crimen se produjo el 30 de julio en San Onofre, a manos de un sicario. Mendoza Morales era dirigente de Asociación de Desplazados de San Onofre y Los Montes de María, además el único concejal del Polo Democrático en el departamento. El concejal esperaba repetir

Fue asesinado mientras se encontraba en un establecimiento público a pocos metros de su casa, un sicario se le acercó y le disparó en varias ocasiones. La policía capturo a Jaider Ortega Jiménez, como presunto autor del crimen quien fue asegurado y esta siendo procesado por el homicidio

19 - Oscar Antonio Castro Julio, esperaba el aval del PIN para ser candidato al Concejo de San Onofre.El crimen se produjo en el mes de julio. Las autoridades hasta ahora han dicho que se trataría d e un crimen por problemas personales

Castro Julio era propietario de un bar y fue asesinado en las afueras del negocio. Por este crimen no hay capturados

EN NORTE DE SANTANDER20 - Yurgen Pallares de 37 años, candidato a la Alcaldía de Convención por el Partido Conservador

Pallares, comerciante y dirigente político de la Provincia de Ocaña, fue asesinado el 14 de Noviembre del año anterior, cuando apenas alistaba su candidatura

Había sido candidato en los pasados comicios y se perfilaba como el más firme a ocupar ese cargo en la Provincia de Ocaña

Para las autoridades su asesinato tiene tintes políticos y habría sido ejecutado por miembros de la guerrilla de las Farc que operan en el norte del departamento

21 - Carlos Eduardo Solano Carpio, de 42 años de edad, también candidato a la Alcaldía de Convención por el Partido Conservador

Solano, ex alcalde del municipio de Convención (Periodo 2000-2003) fue asesinado por sicarios el 7 de Mayo del 2011

Fue atacado muy cerca de su residencia en el municipio de Convención, donde adelantaba su actividad proselitista. Se desempeño como Fiscal de Arauca y de Cúcuta y renunció a su cargo para postularse a la Alcaldía

El Estado de estas investigaciones coinciden en situaciones muy particulares: Para las autoridades al parecer se trato de una "situación política" entre los dos candidatos, que conllevó a perder la vida, por una contienda electoral

Por estos dos homicidios se han librado órdenes de captura contra cuatro miembros de las Farc, pertenecientes al Frente 33, que delinquen en la Provincia de Ocaña y el Catatumbo

22 - Maria Elizabeth Mendoza Parada, 30 años de edad, aspirante al Concejo del municipio de Chinácota, por el Partido Liberal.Su asesinato se produjo en las afueras del municipio a donde fue citada, por desconocidos. A última hora había inscrito su candidatura en reemplazo de Claudia Patricia Antolinez

Por este homicidio las autoridades sindican a bandas criminales quienes vendrían ejerciendo alguna presión sobre dirigentes políticos de la región al parecer para respaldarlos. Se presume que la oposición por parte de esta persona al ofrecimiento le costo la vida. Por este hecho no hay personas capturadas

Las medidas de las autoridades han sido coordinadas para ubicar a los reductos de la subversión que han intentado impedir el desarrollo de procesos democráticos en esa región

Para evitar más acciones violentas, el Ministerio de la Defensa ordenó la creación de un Plan Integral de Policía, que permitirá la unión de diferentes unidades (inteligencia, investigación, operatividad) para hacerle frente a la guerrilla

Hace varios meses atrás la subversión había puesto a circular unos volantes donde intimidaba a quienes estuvieran pensando en adelantar proselitismo político en Norte de Santander, especialmente en Ocaña y el Catatumbo