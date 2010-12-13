Más de 351 mil familias en Colombia se encuentran en zonas de riesgo

Luego de la tragedia en Bello, donde un alud sepultó numerosas viviendas del barrio La Gabriela y dejó alrededor de 60 muertos y más de medio centenar de desaparecidos, el presidente Juan Manuel Santos ordenó evacuar todas las zonas de máximo riesgo en el país, para prevenir nuevos desastres. Esa orden no se ha cumplido a cabalidad, porque miles de personas siguen habitando en sitios de alto riesgo por aludes e inundaciones y dicen que no se van. En realidad, ni el propio Estado tiene bien definido cuáles son los sectores de máximo peligro y las gentes no se resignan a dejar sus casas, abandonarlo todo y pasar a unos albergues incómodos, donde les espera un fututo incierto

“Nos dijeron que nos fuéramos a unos albergues, que no lleváramos nada porque la Policía se quedaba cuidando. Pero la verdad, a las seis de la tarde no había ni un solo policía por aquí y tocó devolvernos para que no nos roben lo poco que tenemos”, dijo un habitante de las laderas de Soacha, donde la montaña amenaza con aplastar su casa y la de sus vecinos. Este es el municipio de más riesgo en Cundinamarca y donde habitan gentes muy pobres, que son precisamente las que están bajo la mayor amenaza invernal

Igual sucede con residentes del barrio El Codito, uno de los de gran riesgo en Bogotá, sobre los cerros de la localidad de Usaquén. “Nos dijeron que nos fuéramos, pero, ¿para dónde?, pregunta María, una mujer de aproximadamente 40 años, que lleva diez en ese sector

La misma pregunta se hacen los habitantes de unas 30 mil viviendas ubicadas en las zonas de ladera de Medellín, que fueron declaradas en alto riesgo y cuyo proceso de reubicación seguramente va a tardar muchas semanas

Las laderas habitadas, en riesgoLas autoridades tienen cálculos, pero no cifras precisas de personas que deban salir de sus viviendas porque sus vidas corren peligro. En Armenia hay 34 asentamientos habitados por unas 2.100 familias que viven en alto riesgo porque están al borde de quebradas, en la punta de barrancos, o con montañas que pueden venirse encima. Por el momento no hay planes de reubicación, aunque sí frecuentes trabajos de prevención y de capacitación para que propios vecinos alerten a las autoridades si hay un cambio en los terrenos

En Manizales se estima que están en riesgo inminente por lo menos 3 mil familias de zonas marginales ubicadas en laderas, y los residentes de las riberas del río Chinchiná y de la quebrada OIivares, sobre los extremos sur y norte de la ciudad, respectivamente

En Risaralda hay 16 fallas geológicas que afectan a 14 municipios y que son generadas por la saturación hídrica de los suelos, como consecuencia de las fuertes lluvias

Las regiones más afectadas corresponden a Pereira, con unas siete mil viviendas ubicadas a orillas de los ríos Otún y Consota, y cuyas laderas han sido invadidas por desplazados que llegaron desde Chocó y otras regiones del país

Marsella (Risaralda) con la falla de Romeral, tiene afectados varios barrios en el sitio conocido como La Piscina. En Balboa, 12 mil personas tendrían que ser reubicadas, pues existe una falla que se llevó la bocatoma y el hospital. En Quinchía, 800 familias deben ser trasladadas por fallas en los terrenos y por estar cerca de un relleno sanitario. En Belén de Umbría, la carretera tiene una gran falla geológica

El Caribe, con el agua “al cuello”Una región de máxima preocupación es La Mojana, que cobija a una docena de municipios de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia, donde confluyen los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena, todos en máximo nivel de alerta por desbordamientos. Se estima que en la región están en peligro de perder sus viviendas por inundaciones, alrededor de 30 mil personas, que en su mayoría tampoco han sido reubicadas

En otras zonas de la costa Atlántica ya fueron reubicadas alrededor de 90 mil personas, en su mayoría residentes en los municipios cercanos al Canal del Dique, que se rompió y dejó centenares de casas anegadas. Sin embargo, aun hay muchas de familias que están en zonas de mucho riesgo de inundación pero se niegan a salir porque no encuentran adecuada la ayuda del Estado. Es así como Bolívar figura como el departamento con mayor número de emergencias, pero la reubicación es lenbta, casi nula, incluso en su capital Cartagena

En Bucaramanga hay alrededor de 150 mil personas que viven en zonas consideradas de alto riesgo, según Juan Carlos Castro, Subdirector de Gestión Ambiental Urbana. En esa ciudad hay identificadas 42 áreas altamente vulnerables o propensas a deslizamientos de tierra, por causa de la erosión. La Corporación calcula que se necesitan 625 mil millones de pesos para atender esta situación, pero esos recursos no están disponibles. Por lo pronto se buscan unos 4 mil millones de pesos para mitigar el impacto de la erosión y de las lluvias en el barrio Vegas de Morrorrico, en el nororiente de la ciudad"

En Cúcuta, uno de los sectores de alto riesgo, es el barrio Tucunaré, ubicado sobre la ciudadela Juan Atalaya, una de las zonas más habitadas y populosas, donde se albergan por lo menos cuatrocientas familias, que pese a sus condiciones deplorables en materia urbana, continúan allí asentados

En ese sector, existe una grave falla geológica, que cada día avanza. En medio de lo visible del problema, las autoridades no han tomado cartas en el asunto, ante la amenaza de grandes proporciones que se podría venir

El crecimiento desordenado en materia urbanística, producto del desplazamiento forzado, ha generado un aumento en la población de escasos recursos en la capital de Norte de Santander. Las gentes han tenido que acudir a zonas poco habitables, de alto riesgo u no aptas para vivir, generando un grave problema social y convirtiéndose en una amenaza constante para sus propias vidas

Algunas familias se niegan a abandonar el área, otras poco confían en las promesas gubernamentales, y otras advierten que no tienen recursos para buscar otra opción de vivienda en mejores condiciones

Cali, aludes e inundacionesEn Cali los puntos críticos están en barrios subnormales de las comunas 1, 18 y 20, donde se temen deslizamientos sobre grandes comunidades, además del peligro permanente de desbordamientos en zonas aledañas al río Cauca

En las tres comunas de ladera de Cali, al oeste y suroccidente, se puede presentar una tragedia igual o de mayores proporciones a la que ocurrió en la Gabriela, en Bello

Es la previsión de las autoridades de la capital del Valle, que dispusieron la inspección de los sectores que históricamente han afrontado deslizamientos de mediana y gran proporción

Juan Carlos Botero, alcalde encargado de Cali, sostiene que los lugares corresponden a las comunas generadas por asentamientos informales. Algunas son invasiones apenas en procesos de conformación

Para Alfonso Vargas, director de Socorro de la Cruz Roja en el Valle del Cauca, los puntos de cuidado están en los sitios conocidos como La Mina, San Francisco, Parte alta de Nápoles, parte alta de Bellavista, Vistahermosa y Terrón Colorado

Estos puntos son complejos, pero en la comuna 18 es en donde se han presentado los últimos deslizamientos de hasta cuadras enteras que fueron controlados con inversiones por más de 5 mil millones de pesos en la construcción de muros de contención, reveló Eliana Salamanca, secretaria de Gobierno de Cali

Mientras tanto sigue creciendo la loma de casas de techos de cartón y paredes de tela plástica verde en la Comuna 18. Allí en ese sector la Secretaría de Gobierno de Cali detectó el negocio propiciado por dueños de viviendas de barrios vecinos, quienes se apropian de terrenos públicos o privados en sitios de altísimo riesgo, para venderlos hasta por dos millones de pesos para quienes están llegando desplazados, esencialmente del Cauca, Nariño, Putumayo, cuyos pobladores esencialmente se asientan en esa ladera suroccidental de la capital del Valle

En fin, prácticamente todo el país está en riesgo por un invierno que ya lleva casi un semestre y al que, según el Ideam, todavía le hace falta por lo menos cuatro o cinco meses.