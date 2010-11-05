Mujer murió en Bogotá víctima de un rayo

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Una mujer de aproximadamente 35 años de edad murió al ser alcanzada por un rayo en el norte de Bogotá

Los hechos ocurrieron en la calle 106 con carrera 13, en el barrio Chico, localidad de Usaquén

Esta mujer caminaba por este sector cuando fue alcanzada por un rayo que le provocó la muerte de manera fulminante

Al sitio acudieron ambulancias de la Secretaría de Salud y el cuerpo oficial de Bomberos, que no pudieron hacer nada para salvar a la víctima

Temporada de lluvias deja 105 muertos y 1 millón 74 mil afectadosLa actual temporada invernal en Colombia, una de las más duras de los últimos años, deja hasta la fecha 105 muertos y 1 millón 74 mil damnificados por lluvias, inundaciones y deslizamientos, informó hoy el Gobierno

Según un comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia, además de las 105 personas muertas, otras 179 resultaron heridas y 18 están desaparecidas

Asimismo, 515 municipios de 28 de los 32 departamentos del país han sufrido los estragos de la temporada lluviosa, que ha golpeado especialmente a la región del Caribe, en el norte colombiano

En esa región, los departamentos de Bolívar, Magdalena, Córdoba y Sucre suman casi 700.000 damnificados de los más de un millón que hay en todo el país, detalla el informe del ministerio

De acuerdo con los comités regionales de Prevención y Atención de Desastres, la situación más complicada en estos últimos días se ha presentado en el departamento del Chocó (oeste), donde se desbordaron varios ríos, con un resultado de más de 7.000 familias afectadas

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió hoy colaboración ciudadana para ayudar a los damnificados, en el marco de la Gran Jornada por la Solidaridad, convocada por Caracol Televisión y la Cruz Roja

Este invierno "nos está pegando muy duro", admitió Santos, quien precisó que se ha podido atender hasta ahora a cerca de un 97 por ciento de los afectados, gracias a una inversión gubernamental de más de 250.000 millones de pesos (más de 137 millones de dólares)

"Pero solos no podemos", subrayó al mandatario al invitar "a todos los colombianos" a colaborar con donaciones para las víctimas.