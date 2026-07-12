Colombia presentó la hoja de ruta para acelerar la transición más allá de los combustibles fósiles

En el marco de la Feria Internacional del Ambiente (FIMA) 2026, el Ministerio de Ambiente presentó el reporte en español de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, realizada en abril de este año en Santa Marta con el liderazgo de Colombia y el Reino de los Países Bajos.

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El informe recopila las conclusiones de un proceso que reunió a representantes de 57 países, además de organizaciones sociales, pueblos indígenas, academia, sector privado y jóvenes, para definir acciones que permitan avanzar hacia economías menos dependientes de los combustibles fósiles.

Según el Gobierno, el documento servirá como una guía para fortalecer las estrategias nacionales de transición energética, promover cambios en los mecanismos de financiación internacional y facilitar la diversificación de las economías.

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Durante la presentación, la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, afirmó que el reporte busca trascender el actual periodo de gobierno y convertirse en una herramienta para orientar las decisiones en materia de justicia climática.

Entre las principales recomendaciones del documento están fortalecer la cooperación internacional, construir hojas de ruta nacionales y regionales para la transición, transformar los sistemas de financiación y alinear las políticas de comercio e inversión con el desarrollo de economías más sostenibles.