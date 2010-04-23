Uribe incumple la tercera parte de las promesas que hace en los consejos comunales

En los últimos ocho años, entre 2002 y 2010, el presidente Álvaro Uribe hizo 4.786 promesas a lo largo de los 282 consejos comunales que ha adelantado en todo el país. El 34 por ciento de dichas promesas están en proceso o no se han cumplido. El propio gobierno, en un informe solicitado por Caracol Radio, reconoció que hasta el momento el presidente Uribe cumplió con 3.166 promesas, que equivalen al 66 por ciento del total, y están en 'proceso' otras 1.620

El departamento donde ha hecho el mayor número de consejos comunales es Cundinamarca, donde ha estado en 47 oportunidades. En su orden le siguen los departamentos de Antioquia (23), Valle del Cauca (16), Bolívar (13), Santander (12), Cauca (10), Magdalena (10) y Boyacá (10)

El grueso de las promesas del presidente Álvaro Uribe, el 14 por ciento, tienen que ver con temas de salud y trabajo. El 13 por ciento tienen que ver con temas de vivienda, el 12 por ciento con infraestructura vial y medios de transporte, y el 10 por ciento con temas de agricultura

Caracol Radio habló con habitantes de diferentes zonas del país y detectó por lo menos 10 promesas que han quedado en el olvido o siguen pendientes. El 10 de agosto de 2002, en su primer consejo comunal en el municipio de La Unión, Nariño, el presidente Uribe se comprometió a pavimentar 48 kilómetros del tramo Buesaco - el Empate - La Unión Higuerones. La obra se adjudicó en el año 2006 y a la fecha se han pavimentado 2 kilómetros

El 3 de diciembre de 2005, en un consejo comunal en Mocoa, Putumayo, el Jefe del Estado habló de un crédito internacional de 700 mil millones de pesos para la construcción de la vía Pasto - Mocoa. Éste proyecto ni siquiera ha salido a licitación. El 12 de septiembre de 2009, en un consejo comunal en el municipio de Colosó, Sucre, el presidente Uribe se comprometió con créditos para que los habitantes pudieran construir "Fami Hoteles" con el fin de incentivar el turismo en los Montes de María. Hasta el momento el proyecto está en veremos. El 3 de agosto de 2003, en un consejo comunal en Montería, Córdoba, el primer mandatario se comprometió a gestionar con inversionistas la construcción de un Puerto Marítimo para ese departamento. Hasta el momento no se ha iniciado ninguna obra en ese sentido. En uno de los nueve consejos comunales que adelantó en Norte de Santander, el prresidente Uribe se comprometió con la construcción de una planta de etanol que, según los expoertos puede costar 20 mil millones de pesos. Los habitantes de la región no han visto ningún avance en ese sentido. También en el departamento de Norte de Santander el primer mandatario anuncio 100 mil millones de pesos para los empresarios y microempresario de la región para que ayudaran a incentivar el empleo. Ésto tampoco se ha cumplido. En un consejo comunal en el departamento de Santander, Uribe propuso la construcción de la doble calzada Bucaramanga Lebrija. Los peajes aumentaron y los trabajos están lejos de culminar entre otras cosas por la afectación invernal que tuvo la obra. La Alta Consejería para la Competitividad y las Regiones respondió que las tareas que se asignan en los consejos comunales tienen que ser evaluadas posteriormente por cada ministerio o departamento responsable y en varias oportunidades se encuentra que la idea no es viable