Los 'Falsos Positivos' se habrían cometido en 12 departamentos. Las víctimas en su mayoría jóvenes humildes

Por Ricardo OspinaLa Fiscalía reveló que 14 civiles en varias zonas del país actuaron como “reclutadores” de por lo menos 85 hombres que fueron aparentes víctimas de los “falsos positivos”, tras ser reportados como muertos en supuestos combates con el Ejército en 12 departamentos

De acuerdo con un informe conocido por Caracol Radio, los “reclutadores”, quienes mediante engaños convencían a los hombres que posteriormente fueron asesinados y presentados como abatidos en enfrentamientos, usualmente eran personas que tuvieron vínculos con el narcotráfico y con el paramilitarismo

Según los investigadores, el contacto para la planeación de los “falsos positivos”, se iniciaba con los miembros de inteligencia de determinado batallón, denominados G2, B2 o S2, y “posteriormente presentaban a esos reclutadores con los oficiales comandantes de las unidades tácticas”

En el documento, la Fiscalía diferencia claramente dos situaciones relacionadas con las unidades militares involucradas en ejecuciones extrajudiciales: los uniformados que tenían conocimiento del proceso de reclutamiento y quienes sabían que las personas asesinadas iban a ser reportadas como bajas en combates y otro grupo de quienes participan en los supuestos combates sin tener conocimiento de lo que acontece con las víctimas

Córdoba y SucreDe acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en esos dos departamentos, lo común está relacionado con el reporte de bajas dadas en combates “por las unidades operativas, especialmente el Gaula, de personas reclutadas mediante engaños de ofrecerles empleo en los departamentos de los que son oriundos o zonas alejadas de su núcleo familiar”

En Córdoba y Sucre, los “reclutadores” ofrecen falsos trabajos a las víctimas de “falsos positivos” en grupos delincuenciales como las “Águilas Negras” o en trabajos legales como vigilancia de fincas, labores de campo o descargar camiones

AtlánticoPara los investigadores, el proceso de reclutamiento se concentró en jóvenes residentes en barrios subnormales de Barranquilla y municipios vecinos, les prometen trabajo generalmente en labores del campo y les advierten que esas labores las cumplirán fuera del departamento

CesarSegún la Fiscalía, lo usual era reportar bajas de personas “reclutadas” en otros departamentos como Atlántico, Magdalena y Guajira por parte de “particulares que tienen relación con miembros de la Fuerza Pública”

Perfil de las víctimas de los “falsos positivos” en la costa AtlánticaPara los investigadores de la Fiscalía, es claro que las personas reclutadas para ser asesinadas y presentadas como muertas en combates, eran escogidas entre hombres entre los 12 y los 30 años que podrían tener alguna de estas características: desmovilizados del paramilitarismo, personas muy humildes, campesinos, desempleados, indigentes, drogadictos o con algún tipo de problema físico o mental

Santander y Norte de SantanderDentro de las investigaciones de la Fiscalía, llama la atención que además de la muerte de 11 jóvenes reclutados mediante engaños en Soacha, Cundinamarca, se reporta el caso de algunos hombres reportados como muertos en combates en Sabana de Torres y Cimitarra, quienes desaparecieron de La Virginia, Risaralda, tres días antes de haber sido abatidos

También se reporta la supuesta muerte en combates de una mujer en Norte de Santander, caso atípico porque en la mayoría de los casos, las víctimas de los “falsos positivos” son hombres

Región OrientalLa Fiscalía investiga una variación que los llamados “falsos positivos” habrían tenido en varios departamentos de los Llanos Orientales, porque según los indicios en poder de las autoridades, las labores de reclutamiento y reporte posterior de supuestas bajas en combates, habrían sido realizadas por algunas unidades militares, sin la participación de reclutadores civiles, como ocurrió en otras zonas del país como la costa Atlántica

MetaLos reportes de las autoridades indican que los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que son investigados, ocurrieron en zonas de influencia de grupos guerrilleros, como Vistahermosa, Puerto Rico, Mesetas, El Castillo y Lejanías

“Aquí los diferentes batallones contraguerrilla reciben información por parte de reinsertados o habitantes en calidad de informantes de la región, quienes señalan a los ciudadanos de la zona rural como milicianos, guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla”, indica el documento

“Es así como los supuestos milicianos son contactados por las mismas tropas en caminos veredales, aprovechando los momentos en que estas personas necesitan dirigirse hacia el área urbana más cercana, son reducidos y llevados a otras zonas rurales del mismo municipio o municipios cercanos donde son ultimados y reportados como NN muertos en combates”, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía

El informe señala que en Casanare se habría repetido la misma situación del Meta, especialmente en municipios como Paz de Ariporo, Nunchía, Sácama, Hato Corozal y Pore

Caso de algunos integrantes del Gaula Ejército en Meta y CasanareLos investigadores tienen indicios de que en algunos operativos realizados hace varios meses por algunos integrantes del Gaula, supuestamente motivados en operativos anti secuestro y antiextorsión, “las víctimas de los falsos positivos son sacadas mediante engaños de las zonas urbanas para luego ser ultimadas y reportadas como dadas de baja en operativos adelantados en zonas rurales”

De acuerdo con el documento conocido por Caracol Radio, la Fiscalía tiene el reporte de 27 víctimas NN reportados como muertos en combates con el Ejército en el Meta entre el 2006 y el 2008

Región CentroHuilaLos investigadores determinaron que aparentemente en este departamento, algunos integrantes de unidades militares reclutaron a las víctimas de “falsos positivos” mediante engaños, como la invitación a trabajar en labores agrícolas

“Las personas víctimas de los asesinatos son trasladadas al sur del departamento del Huila donde posteriormente se reportan los supuestos combates y el respectivo reporte de bajas dadas por el Ejército”, indica la investigación

“Por lo general las bajas son dadas dentro de las 24 o 48 horas posteriores al traslado de estas personas”, agrega el informe

RisaraldaDe acuerdo con la Fiscalía, el fenómeno de los “falsos positivos” se comenzó a presentar en Risaralda en agosto de 2007 y el modus operandi es el mismo: engaños a jóvenes de estratos 1 y 2 con edades entre 17 y 35 años, a quienes les proponen una alta gratificación en actividades relacionadas con la vigilancia de predios rurales

“Otra de las modalidades encontradas es la de propuestas de acciones ilegales como la de escoltar camiones con explosivos de la guerrilla”, según el documento

Esas personas, reclutadas mediante engaños, terminaron muertos supuestamente en combates en otras zonas del Eje Cafetero o el suroriente de Antioquia y presentadas “ante la opinión pública como bajas en combates por el Ejército Nacional”

Caldas“Hay participación de civiles por lo general con antecedentes penales, quienes se encargan de reclutar a otros individuos para cometer supuestas actividades ilícitas a cambio de altas sumas de dinero”, indicó la Fiscalía

El documento señala que “cuando llegan a cometer el hecho, los están esperando las unidades del Ejército generándose el supuesto combate y por ende las bajas”

Según el informe, “otro procedimiento utilizado” para cometer supuestamente las ejecuciones extrajudiciales “es el que adelantan los propios servidores de la Fuerza Pública en barrios marginales en las capitales”

BoyacáDe acuerdo con el informe de la Fiscalía, las víctimas de los “falsos positivos” en este departamento “son personas sustraídas de su entorno social y horas después son reportadas como bajas dadas en combates”. “En un alto número de casos, las víctimas son reconocidas por sus familias y la comunidad como habitantes de la calle o que presentaban problemas diversos de salud, por lo general de carácter mental y de quienes se estableció que provenían de otros departamentos, especialmente de Cundinamarca”, agrega el informe

Las víctimas eran desplazadas a otros departamentosSegún el informe de la Fiscalía, los jóvenes reclutados para ser víctimas de los “falsos positivos” eran conducidos de Risaralda a Antioquia, de Quindío y Cundinamarca a Boyacá, del norte del Huila al sur del departamento y de Bogotá a Santander y Norte de Santander

Investigaciones consolidadasCórdoba: 50 víctimas dadas de baja en supuestos combatesSucre: 19 víctimas abatidas en supuestos combatesCesar: 2 víctimas muertas en supuestos enfrentamientos con la Fuerza Pública

Santander: 2 víctimas mortalesNorte de Santander: 21 muertos en supuestos combatesHuila: 40 víctimasRisaralda: 23 víctimasCaldas: 27 víctimasBoyacá: 16 víctimas