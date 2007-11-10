El invierno sigue afectando vías y provocando inundaciones

La intensa ola invernal que se presenta en el país continúa causando derrumbes en las vías, cierre total en dos de ellas, inundaciones que dejan miles de damnificados, reportaron las autoridades y organismos de socorro. El director del Insitituto Nacional de Vías ,Daniel García, reportó que hay tránsito en todas las carreteras del país, con restricciones en el mapa víal de siete departamentos, en cuya recuperación se invertirán ocho mil millones de pesosExplicó que los tramos con paso a un solo carril son Lobo Guerrrero -Buenaventura- Cali, y Bolívar - Roldanillo, en el Valle del Cauca, y enAntioquia las carreteras Medellín-Turbo,en el sector de Dabeiba, y un área que comunica con el Choco.En el caso de Caldas hay restricciones entre Manizales y Medellín en el sector de la Manuela, y en la vía Manizales- Bogotá hay paso a un solo carril en Delgaditas, en el departamento del Cesar entre La Jagua y Bosconia y en la vía Honda- Villeta, entre Cundinamarca y Tolima hay transito limitado a un solo lado de la vía. Según el funcionario en el mantenimiento de esas y otras carreteras con problemas de erosión y fallas geológicas hay 150 máquinas y operarios de trescientas cooperativas contratistas del Invias. Dijo que la dirección nacional cuenta con tres mil millones de pesos y a las regionales se enviaron cinco mil millones para contratar trabajos que permitan superar las emergencias viales , originadas en las lluvias , que ratifico se extenderán hasta diciembre.Aseguró que en la vigencia del 2.007 se han invertido 30 mil millones de pesos en superar las emergencias viales originadas en fenómenos naturales, y que incluyen los efectos de la erupción del Volcán del Huila , lo de la Mojana en Sucre, y los problemas de fallas geológicas acentuadas por el invierno, entre otras.García pidió a los conductores desplazarse en horas diurnas para evitar accidentes debido a la fragilidad del mapa vial en diversos sectoresInvierno tambien afecta al Valle del CaucaDos de las vías más importantes de la red vial del Valle del Cauca, registran paso restringido en algunos trayectos por derrumbes de lodo y piedra como consecuencia del fuerte invierno que azota la región.El director regional del Invias, ingeniero Juan Carlos Rueda, destacó que gracias a que no haya llovido en la zona occidental del departamento, se aprovechó para construir un talud en el kilómetro 52 en la vía a Buenaventura, donde a principios de la semana se fue la banca. Agregó el funcionario, que también continua con paso restringido la carretera Panorama en el kilómetro sesenta, entre los municipios de Riofrio y Bolíva, donde actualmente se evacúan tres mil metros cúbicos de roca y piedra que están sobre la vía.-La dirección regional del invias mantiene un plan de contingencia en el Valle del Cauca, afectado por la ola invernal, en especial en Secundarias y Terciarias.- Las lluvias también han ocasionado la perdida de mil hectáreas de cultivos, en esta región.-Cerca de dos mil personas damnificadas deja invierno en AtlánticoQuinientas familias damnificadas dejan las inundaciones que se registran en el municipio de Santo Tomás en el oriente del departamento del Atlántico. Las aguas represadas y por el desbordamiento de una ciénaga inundaron cuatro barrios en una zona de alto riesgo, que es habitada por desplazados por la violencia. Según Breiner Rodríguez, vocero de los desplazados, el agua alcanza hasta una altura de cincuenta centímetros, por lo que es necesario reubicar a las familias. Las enfermedades comenzaron aparecer en la zona afectada y los damnificados no han recibido ningún tipo de ayuda humanitaria. El Alcalde de Santo Tomás Royman Amaya dijo que están trabajando con tres motobombas para evacuar las aguas represadas