MinAmbiente pide al próximo Gobierno continuar decretos si no alcanzan a ser firmados

Durante el proceso de empalme del Gobierno saliente, la ministra de Ambiente presentó el balance de su gestión y pidió garantizar la continuidad de dos decretos que actualmente se encuentran en proceso de consulta con comunidades indígenas.

Se trata de las iniciativas sobre salvaguardas y pago por servicios ambientales, con las que se busca avanzar en la regulación de los mercados de carbono y establecer mayores garantías para las comunidades que habitan los territorios donde se desarrollan estos proyectos.

“Queremos pedir el compromiso del gobierno entrante en asegurar que si nosotros no logramos firmar estos decretos, el gobierno que sigue sí lo haga”, aseguró la ministra Irene Velez durante la transmisión del empalme.

La jefe de la cartera ambiental explicó que estos instrumentos cuentan con el respaldo de comunidades indígenas y son considerados necesarios para fortalecer la regulación ambiental en el país.

“Las comunidades indígenas están apoyando y necesitando estos instrumentos para la regulación de los mercados y los servicios ambientales”, agregó la ministra.

Advertencia sobre los mercados de carbono

La ministra señaló que los mercados de carbono representan una oportunidad económica para los territorios, pero insistió en que deben existir reglas claras para evitar afectaciones a las comunidades.

Según explicó, aunque estos mecanismos pueden ser una alternativa de financiación ambiental, también existen riesgos relacionados con posibles abusos.

“Sabemos que hay algunos mercaderes de la naturaleza y debemos poder tener reglas claras para que no haya abusos de poder, de confianza y violación a los derechos humanos de nuestras comunidades”, afirmó la ministra.

En ese sentido, anunció la reactivación de una comisión de expertos ambientales en mercados de carbono para acompañar la toma de decisiones sobre esta materia.

Gobierno destaca reducción de la deforestación

Como parte del balance entregado durante el empalme, la ministra aseguró que durante los cuatro años de Gobierno se logró una reducción acumulada de la deforestación del 36,5%.

De acuerdo con la cartera ambiental, este resultado se alcanzó con el acompañamiento de cerca de 27.000 familias, principalmente en el arco amazónico, vinculadas a estrategias de conservación.

La ministra también destacó avances en gobernanza ambiental indígena, entre ellos la declaración de ocho Entidades Territoriales Indígenas en la Amazonía y el reconocimiento de comunidades indígenas como autoridades ambientales en sus territorios a través del Decreto 1275.