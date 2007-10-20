Cerca de 10 mil damnificados por el invierno en Colombia

El inicio del segundo periodo de invierno del año ya deja 9 mil 500 personas damnificadas en 11 departamentos del país, según lo reportó la directora de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, Luz Amanda Pulido.Las consecuencias más graves se presentan en la costa Atlántica, donde las intensas lluvias dejan decenas de familias damnificadas en Atlántico, Magdalena y Guajira. También se ha sentido el efecto del fenómeno de La Niña en Antioquia, Risaralda, Cundinamarca, Guaviare, Sucre, Bolívar, Córdoba y Valle del Cauca. En Magdalena, la situación más compleja se registra en el municipio de Zona Bananera donde hay 600 damnificados, 22 viviendas destruidas y 17 que deben ser reubicadas.A esa población llegaron 10 toneladas de ayuda humanitaria compuesta por hamacas, toldillos, alimentos e implementos de aseo.Se espera que en las próximas horas se envíe más asistencia humanitaria para las familias afectadas por las lluvias en 28 barrios de Santa Marta.Alerta en La MojanaEl jefe de pronósticos del Ideam, Humberto González, anunció que en las próximas horas puede haber inundaciones en la región de La Mojana, ante el aumento en el cause del río Cauca.´La creciente está en su punto más alto a la altura del municipio de Caucasia, en Antioquia. Hay que mantener especial monitoreo al río Cauca´, señaló.También recomendó mantener la vigilancia al río Magdalena a partir del municipio de El Banco, en Magdalena.Alerta amarilla por lluvias en MedellínEl Comité Operativo Municipal de Emergencias COME- reunido en la Alcaldía de Medelllin, estableció la declaratoria de Alerta Amarilla para la ciudad con motivo de la ola invernal que se presenta actualmente. En la reunión, donde estuvieron presentes el Alcalde, los secretarios de Gobierno, Tránsito, Obras Públicas, Medio Ambiente, Desarrollo Social, el Gerente de Empresas Varias, el Gerente de la EDU, representantes de Empresas Públicas, así como el director del Simpad, se advirtió que la precipitación estadística anual de los últimos años de 2.500 milímetros de agua caída, ha aumentado en promedio entre 20 y 30 por ciento. Con estos datos y las situaciones ocurridas recientemente en Belén Rincón, Blanquizal, Las Margaritas, La Cascada, Olaya Herrera, entre otros, y para establecer acciones de carácter preventivo de nuevos sucesos, el Comité adoptó la alerta amarilla hasta tanto las condiciones permitan regresar a una condición de normalidad.Las lluvias también afectan a decenas de familias en el ValleMil trescientas familias damnificadas es el saldo que dejan las lluvias en el Valle del Cauca en lo corrido de esta semana.Según el director del Comité Departamental de Emergencias, Julián Henao, siguen las alertas por inundaciones en varios municipios del departamento, especialmente es la cuenca de Anchicayá, y los Ríos Morales y Mediacanoa, los cuales se desbordaron afectando a unas 800 familias.Aunque hoy no ha llovido ni en Cali ni en algunos municipios del Valle, se mantiene la alerta por el aumento en el caudal de los ríos Cali, Pance y Meléndez y por los deslizamientos de material de arrastre que taponan vías como la Cali- Buenaventura a la altura del kilómetro veinte.