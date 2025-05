Julio Londoño: 'Nicaragua quiere que le entreguemos a San Andrés en bandeja de plata y eso no va a suceder'

Colombia abrió las audiencias públicas en el contencioso sobre delimitación marítima que le enfrenta con Nicaragua, destacando que el país centroamericano "nunca tuvo jurisdicción" sobre el territorio en disputa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El representante colombiano, Julio Londoño Paredes, argumentó que, en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, Bogotá y Managua acordaron que la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés correspondía a Colombia. Londoño expuso, que bajo el amparo de este acuerdo, la CIJ carece de jurisdicción para tramitar la disputa, porque el Pacto de Bogotá de 1948 (en el que Nicaragua basa su denuncia) no puede aplicarse a cuestiones que ya han sido objeto de tratados anteriores. "La CIJ no tiene jurisdicción para escuchar la controversia presentada por Nicaragua y debe declarar por terminada la disputa", instó Londoño a los jueces. "Nicaragua quiere imponer a la Corte una violación de Derecho Internacional y quiere desconocer un tratado territorial de hace mucho tiempo sobre un territorio del que jamás ha tenido jurisdicción ni soberanía", dijo el diplomático colombiano a Caracol Radio, quien dijo que Colombia ha mantenido "una jurisdicción pacífica e ininterrumpida" sobre el territorio en disputa. Londoño Paredes, dijo que hay un grupo de abogados y de expertos de la Cancillería trabajando en La Haya para sacar adelante este caso. Agregó que la decisión final se podría conocer en meses o en años y que por ahora, no hay mucho que esperar porque en Europa entran en la temporada vacacional de verano.Con respecto a la posible presencia de petróleo en el área en disputa, Londoño dijo a Caracol que de eso no hay datos precisos y que Nicaragua siempre ha querido que Colombia le entregue a San Andrés en "bandeja de plata" cuestión, que aseguró "no va a suceder".Estos son los principales argumentos esgrimidos por la parte colombiana en la apertura de las audiencias, que continuarán el martes con la exposición de Nicaragua: - Validez del acuerdo bilateral Bárcenas-Esguerra de 1928 y su protocolo adicional de 1930: "En 1928 se firmó un acuerdo. Ese acuerdo fue aplicado. Sólo en 1980 Nicaragua comenzó a cuestionarlo, es decir 50 años después, y ahora viene a esta Corte. ¿Para qué? Nicaragua pide a la Corte reescribir la historia", dijo el jurista británico Arthur Watts, coagente de Colombia. -Competencia de la CIJ: "La estrategia de Nicaragua es clara: inducir a la Corte a pensar que la objeción de Colombia no posee un carácter preliminar. El acuerdo de 1928 y su protocolo fueron registrados por Colombia en la Liga de Naciones en 1930 y por Nicaragua dos años más tarde y estaban en vigencia en 1948, fecha de conclusión del Pacto de Bogotá, por lo que está fuera de la jurisdicción de la Corte", señaló el embajador Julio Londoño Paredes. - Preeminencia del Pacto de Bogotá de 1948: "Nicaragua, al firmar el Pacto de Bogotá, pudo haber hecho una observación, ya que conocía el acuerdo y su protocolo, pero no lo hizo. Nicaragua reconoció en 1948 la validez del tratado y su protocolo", indicó Watts. - Respecto del derecho internacional y los acuerdos firmados: "Lo que pide Nicaragua es retener los elementos favorables a Nicaragua del tratado de 1928-30. Nicaragua juega con fuego, porque mina sus derechos sobre parte de sus territorios", advirtió el profesor emérito de la Universidad de París II, Prosper Weil.Sanandresanos piden independencia de la islaContinúan en San Andrés las manifestaciones de los isleños en las que exigen la independencia del archipiélago. Luego de las marchas y movilizaciones del fin de semana, los líderes del movimiento independentista se reafirman en querer separarse de Colombia.Remo Aleiza Taylor, asesor jurídico del movimiento, en diálogo con Caracol Radio, expresó que “la propuesta del movimiento AMEN es clara, exigimos la eliminación del colonialismo y queremos la autodeterminación, es decir no tener ingerencia ni de Colombia ni de Nicaragua”.También manifestó que "esta es una situación de política internacional, no tenemos ningún resentimiento como lo afirma el canciller, llevamos mas de 100 años de abandono con políticas genocidas”El líder del movimiento independentista expresó que todos los isleños están de acuerdo con esta iniciativa. Remo Raizal desmintió afirmaciones en el sentido de que el movimiento era de unos pocos fieles de una iglesia bautista. Remo aclaró que “somos todos los isleños raizales, estamos cansados, además somos más de 90 mil personas y nunca nos han tenido en cuenta”.Estas manifestaciones se dan en momentos en los que Colombia expone ante el tribunal de la Haya, sus argumentos para solucionar el largo litigio jurídico territorial por San Andrés Islas con Nicaragua.