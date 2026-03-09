“Si Oviedo aspira a la Alcaldía de Bogotá tendría todas las posibilidades”: Catherine Juvinao

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, cree que Oviedo tendría posibilidades en la Alcaldía de Bogotá.

La congresista por Bogotá, Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, afirmó en 6AM W de Caracol Radio que el centro político enfrenta el reto de reorganizarse y consolidar una propuesta clara en medio de la fuerte polarización que hoy marca la política colombiana.

Juvinao agradeció la votación obtenida en la capital y destacó que logró mantener prácticamente el mismo respaldo ciudadano que había conseguido en las elecciones de 2022, pese a lo que calificó como un escenario difícil para los candidatos del centro.

“Una mujer independiente, sin padrinos ni maquinarias, simplemente con resultados de nuestro trabajo, vuelve a llegar a la Cámara de Representantes”, mencionó.

Según explicó, los resultados electorales evidencian una marcada polarización entre las dos principales fuerzas políticas del país. En Bogotá, dijo, el Centro Democrático y el Pacto Histórico concentraron cerca del 60% de la votación, dejando al resto de partidos compitiendo por el porcentaje restante.

Por eso, la congresista considera que la votación obtenida por Juan Daniel Oviedo en la Gran Consulta por Colombia representa una señal positiva para el centro político. “Lo de Oviedo es una gratísima sorpresa para todos los que hacemos política desde el centro”, afirmó.

La representante, incluso, planteó que el exdirector del DANE tendría un escenario favorable si decide competir por la Alcaldía de Bogotá. “Si Oviedo aspira a la Alcaldía de Bogotá, sin duda tendría todas las posibilidades”, dijo.

Juvinao también advirtió que el centro político podría quedar con una representación muy reducida en el Congreso, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer ese sector. “Voy a ser prácticamente la única curul de centro junto con Mauricio Toro en la Cámara de Representantes”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a los líderes de ese sector a coordinar esfuerzos para construir una alternativa política más sólida frente a la polarización entre el petrismo y el uribismo. “El centro tiene que organizarse. Si actuamos en colectivo podríamos dejar de ser una fuerza minoritaria”, concluyó.

