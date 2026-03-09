El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Quedó demostrado que Colombia tiene un sistema robusto para todo el proceso electoral: Norma Hurtado

Norma Hurtado, senadora electa para la legislatura 2026 - 2030 con más de 130.000 votos, habló en 6AMW y se refirió al proceso electoral que vivió Colombia este domingo, 8 de marzo.

“Si hay un país en América Latina que tiene un sistema robusto para todo el proceso electoral, se llama Colombia, y anoche quedó demostrado por la efectividad y la oportunidad en la presentación de los resultados, yo creo que fue fantástica”, dijo en su primera intervención.

Sobre la Gran Consulta por Colombia

Por otro lado, Hurtado habló sobre las votaciones de las consultas y recalcó que el país está dividido.

“El país está dividido, tenemos que aceptarlo. El país está dividido, el resultado de la consulta de anoche en cabeza de Paloma Valencia con más de 3 millones de votos muestra que 3 millones de personas salieron a votar porque creen en ese proyecto político. Entonces, el Valle del Cauca no fue la sorpresa. Nosotros lo esperábamos”, dijo.

