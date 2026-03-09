Daniel Briceño: “Ni en mis cuentas más optimistas pensé superar los 260 mil votos”

Daniel Briceño superó los 260 mil votos en su candidatura a la Cámara por Bogotá

El senador electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, aseguró en 6AM W que los más de 260 mil votos obtenidos en las elecciones superaron ampliamente sus propias proyecciones.

“Ni siquiera en mis cuentas más optimistas pensé sacar más de 260 mil votos”, afirmó. Además, explicó que hasta ahora está empezando a revisar con detalle los resultados luego de una intensa jornada de medios tras la elección.

Briceño también analizó el panorama político en Bogotá, donde destacó que la disputa por las curules quedó concentrada entre el Pacto Histórico y los sectores de oposición. Según explicó, de las 18 curules en la capital, 15 quedaron en manos de estas dos corrientes junto con el partido Salvación Nacional.

Frente a las críticas sobre su labor política, Briceño defendió el trabajo realizado durante su paso por el Concejo de Bogotá, especialmente las denuncias sobre contratación pública a través del sistema SECOP.

El senador electo aseguró que ese mecanismo ha sido clave para vigilar cómo se invierten los recursos públicos y recordó que también impulsó varias iniciativas, entre ellas mantener la exención de pico y placa para vehículos híbridos en el Plan Distrital de Desarrollo, tumbar dos reformas tributarias impulsadas por el alcalde Carlos Fernando Galán y promover garantías de debido proceso para conductores de plataformas como Uber, DiDi y inDrive.

“Hay una narrativa de que no hicimos nada, pero la gente vio nuestro trabajo. Si antes obtuvimos cerca de 50 mil votos para el Concejo, ahora quintuplicamos esa votación”, concluyó Briceño.

