Pedirle a Mancuso que rinda versión bajo juramento, es válido dice jurista

El jurista Byron Góngora, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, explicó en diálogo con Caracol Radio, que el procedimiento utilizado por la Fiscalía en el caso de Salvatore Mancuso, al pedirle juramento en su versión libre es totalmente válido, porque en su declaración, el ex jefe paramilitar hizo señalamientos muy graves, con nombre propio.El fiscal de la unidad de Justicia y Paz que recibe la versión libre que entrega el desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, le pidió al ex comandante de las autodefensas, durante su segunda jornada de diligencia judicial en Medellín, que ratificara sus denuncias bajo juramento, ante la gravedad de las incriminaciones que ha hecho contra varias personas, entre dirigentes políticos y económicos.Góngora explicó que "en el día de ayer, el fiscal se vio abocado a que Mancuso sustentara bajo juramento sus acusaciones contra varios senadores y representantes a la Cámara, y contra el vicepresidente Francisco Santos".Salvatore Mancuso inicia su tercer jornada de versión libre en MedellínEl desmovilizado paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, salpicó en sus nuevas declaraciones a varios alcaldes en ejercicio y a otros que dirigieron los gobiernos de sus municipios en el departamento de Córdoba, a quienes señaló de haber tenido apoyo o haber sido elegidos con respaldo de las Autodefensas.Afirmó que 25 de los 28 alcaldes de Córdoba estaban bajo las órdenes de Salvatore Mancuso, otros dos a órdenes de Fredy Herrera, alias El Alemán (jefe del Bloque Élmer Cárdenas(, y el último aliado de Diego Fernando Murillo Bejarano, Alias Don Berna.Los alcaldes mencionados por Mancuso Gómez son el de Ayapel, Pedro Julio Márquez Rivero; Buenavista, Ferney Bertel Rojas; La Apartada, Catalina Durango de Paz; Montelíbano, Moisés Náder Restrepo; Puerto Libertador, Julio César Sánchez Moreno; Sahagún, Pedro Otero Assad; San Andrés de Sotavento, Juan Carlos Casado; Chimá, Carlos Rodríguez Montoya; Lorica, Rodolfo Montes; Momil, Ligia Mézquida; San Antero, Martín Morales Diz; San Bernardo del Viento, Wilson Negrete Flórez; Ciénaga de Oro, René Burgos Echenique; Tierralta, Humberto Negrete Fajardo; Pueblo Nuevo, José Inés Torres; Planeta Rica, Alejandro Cheij Narvaéz; San Carlos, Wilson Argüello Argumedo, Carlos Vergara, en Puerto Escondido.-Entre los alcaldes del período 2001-2003 mencionó a Julio Álvarez Turizo, de Chinú; Mario Prada, en Valencia y Gecsy Casarrubia, de Purísima.También relacionó que estaban bajos sus orientaciones los alcaldes Mario Pineda, de Valencia; Sigifredo y Santos Negret, de Tierralta; Ferney Bertel Rojas, de Buenavista, Rodolfo Montes, de Lorica; Martín Álvarez y Wílmer Pérez, por San Antero, Moisés Náder, en Montelíbano; Wilson Negrete, en San Bernardo del Viento; Julio Álvarez y Carlos Rodríguez, el el municipio de Chinú; Juan Carlos Casado, en San Andrés de Sotavento.Durante la jornada, entregó un listado de las personas, especialmente dirigente políticos, especialmente de los departamentos de Córdoba, como relacionados o controlados por las Autodefensas Unidas de Colombia en diversos períodos, desde la aparición de este grupo armado ilegal.De esta manera dijo reportó como relacionados con las AUC a Eleonora Pineda, Miguel de la Espriella, Muriel Benito-Revollo, Julio Manzur Abdala, Salomón Náder, Juancho Duque, Juan José García, Zulema Jattin, Reginaldo Montes Álvarez, José María López, Musa Besaile Fayad, Alfonso López Cossio, Alfonso Ilsaca.Según las declaraciones de Salvatore Mancuso el actual alcalde de San Onofre, Jorge Blanco, fue elegido con el respaldo y apoyo de las Autodefensas, y en la Asamblea Departamental de Córdoba tuvieron al diputado Edgar Benítez.-Admitió que las informaciones relacionadas con las vinculaciones de dirigentes políticos en el departamento de Sucre fueron entregadas por Edward Cobos, alias Diego Vecino, según las cuales la diputada Nelly Blanco, era la cuota de las Autodefensas en la Asamblea de Sucre.-Confirmó además las relaciones del exalcalde de Sincelejo, el excongresista Jairo Merlano, y el alcalde de Coveñas, Pedro Petrón Luna.Sin embargo, los periodistas de Caracol Radio en Sincelejo y Montería, precisan que el nombre de la la señora Nelly Blanco no corresponde a ninguna de las dirigente políticas más conocidas de esos departamento, y puede haber alguna confusión con los nombres de funcionarios o una diputadas actuales.Hoy continúa la audienciaEn la jornada de versión libre del miércoles Salvatore Mancuso mencionó una serie de personajes y reuniones celebradas principalmente en la costa Atlántica, a las cuales concurrieron muchos dirigentes políticos quienes en su momento pidieron u ofrecieron apoyo a los grupos de autodefensas.A lo largo de la diligencia judicial en el piso sexto del Palacio de Justicia de Medellín, Salvatore Mancuso resaltó el papel que Eleonora Pineda cumplió como enlace entre los paramilitares y la dirigencia política, y afirmó que ella "sabe mucha letra menuda".Aseguró que por intermedio de ella, el hoy senador Mario Uribe logró muchos votos en la campaña de 2002, y dijo que en dos ocasiones se reunió con integrantes de autodefensas en Córdoba.Mencionó que con el actual alcalde de Cúcuta, se logró un acuerdo para ponerle votos a cambio de una secretaría, y de la exrepresentante Rocío Arias manifestó que su llegada a la Cámara fue producto de una alianza entre bloques de Autodefensas de la Costa y Antioquia.Este jueves al continuar la versión libre ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de Fiscalía, el señor Mancuso Gómez, insistió en que se referirá a la financiación recibida de gremios, multinacionales y empresas nacionales como Bavaria y Postobón.