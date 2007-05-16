Ante la Fiscalía, Mancuso debió jurar que dice toda la verdad

El desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso lanzó este miércoles nuevas acusaciones contra diversos políticos, a los que señaló de pasados vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia.Caracol Radio supo que en medio de la diligencia judicial, ante la Unidad de Justicia y Paz, el fiscal que recibe la versión libre pidió que se le tomara el juramento a Mancuso, procedimiento que poco se acostumbra en esta etapa de las diligencias judiciales.Cumplido ese proceso, Mancuso siguió adelante con la confesión y mencionó una serie de personajes y reuniones celebradas principalmente en la costa Atlántica, a las cuales concurrieron muchos dirigentes políticos quienes en su momento pidieron u ofrecieron apoyo a los grupos de autodefensas.A lo largo de la diligencia judicial, realizada en el piso sexto del Palacio de Justicia de Medellín, Mancuso resaltó el papel que Eleonora Pineda cumplió como enlace entre los paramilitares y la dirigencia política, y afirmó que ella "sabe mucha letra menuda".Aseguró que por intermedio de ella, el hoy senador Mario Uribe logró muchos votos en la campaña de 2002, y dijo que en dos ocasiones se reunió con integrantes de autodefensas en Córdoba.Mencionó que con el actual alcalde de Cúcuta, el Bloque Catatumbo logró un acuerdo para ponerle votos a cambio de una secretaría, la de Tránsito. De la ex representante Rocío Arias, manifestó que su llegada a la Cámara fue producto de una alianza entre bloques de autodefensa de la Costa y Antioquia.En medio de la sesión, el fiscal se detuvo un poco en los temas del vicepresidente Francisco Santos, a quien Mancuso señaló de haber propuesto la creación de un bloque paramilitar para Bogotá, y del senador Mario Uribe, de quien dijo que también tuvo acuerdos con las AUC. Sobre estos temas hubo muchas contra-preguntas de la Fiscalía.Para este jueves, al continuar la versión libre ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, Mancuso Gómez insistió en que se referirá a la financiación recibida de gremios, multinacionales y empresas nacionales como Bavaria y Postobón.Los políticos relacionados por MancusoMancuso reportó como relacionados con las AUC a Eleonora Pineda, Miguel de la Espriella, Muriel Benito-Revollo, Julio Manzur, Salomón Náder, Juancho Duque, Juan José García, Zulema Jattin, Reginaldo Montes, José María López, Musa Besaile, Alfonso López Cossio, Alfonso Ilsaca.- Según las declaraciones de Salvatore Mancuso el actual alcalde de San Onofre, Jorge Blanco, fue elegido con el respaldo y apoyo de las Autodefensas, y en la Asamblea Departamental de Córdoba tuvieron al diputado Edgar Benítez.- Alcaldes de CórdobaTambién afirmó que 25 de los 28 alcaldes de Córdoba estaban bajo las órdenes de Salvatore Mancuso, otros dos a órdenes de Fredy Herrera, alias El Alemán (jefe del Bloque Élmer Cárdenas(, y el último aliado de Diego Fernando Murillo Bejarano, Alias Don Berna. Concretamente mencionó que estaban bajos sus orientaciones los alcaldes Mario Pineda, de Valencia; Sigifredo y Santos Negret, de Tierralta; Ferney Bertel, de Buenavista, Rodolfo Montes, de Lorica; Martín Álvarez y Wílmer Pérez, por San Antero, Moisés Náder, en Montelíbano; Wilson Negrete, en San Bernardo del Viento; Julio Álvarez y Carlos Rodríguez, el el municipio de Chinú; Juan Carlos Casado, en San Andrés de Sotavento, y Carlos Vergara, en Puerto Escondido.Admitió que las informaciones relacionadas con las vinculaciones de dirigentes políticos en el departamento de Sucre fueron entregadas por Edward Cobos, alias Diego Vecino, según las cuales la diputada Nelly Blanco, era la cuota de las Autodefensas en la Asamblea de Sucre.Confirmó, además, las relaciones del ex alcalde de Sincelejo, el ex congresista Jairo Merlano y el alcalde de Coveñas, Pedro Petrón Luna.Sin embargo, los periodistas de Caracol Radio en Sincelejo y Montería, precisan que el nombre de la la señora Nelly Blanco no corresponde a ninguna de las dirigente políticas más conocidas de esos departamento, y puede haber alguna confusión con los nombres de funcionarios o una diputadas actuales.