Organismos de control llaman a rendición de cuentas a todos los mandatarios del Chocó

La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, emplazaron al gobernador del Chocó y a todos los alcaldes del departamento, a rendir cuentas sobre el manejo que le están dando a los recursos que reciben como transferencias territoriales.Los mandatarios locales deberán informar detenidamente la forma como han invertido los dineros con destino a la salud, educación y saneamiento básico.El llamado a rendir cuentas en una audiencia pública que se realizará en mayo, fue notificada por los tres organismos de control tras las denuncias sobre una cadena de irregularidades y pérdida de millonarias partidas presupuestales provenientes del sistema general de participaciones. La Fiscalía, Contraloría y la Procuraduría, integrantes de un cuerpo especial de lucha contra la corrupción, anunciaron igualmente la conformación de comités de seguimiento para ver como en 14 departamentos, Cauca, Sucre, Córdoba, Caldas, Quindío, , Boyacá, Bolívar, Guajira, César, Magdalena, Nariño, Huila, Caquetá y Putumayo, se gastan los dineros de las transferencias.