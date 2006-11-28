Aumenta lista de congresistas investigados por presuntos nexos con paramilitares
La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a otros seis congresistas investigados por presuntos nexos con grupos paramilitares, entre ellos el senador Alvaro Araujo, de Alas Equipo Colombia por el departamento del Cesar
La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a otros seis congresistas investigados por presuntos nexos con grupos paramilitares, entre ellos el senador Alvaro Araujo, de Alas Equipo Colombia por el departamento del Cesar.También fueron llamados a indagatoria por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Dieb Malof senador del Atlántico y del partido Colombia Viva; Jorge Luis Caballero, representante a la Cámara del Magdalena y del movimiento Apertura Liberal; Luis Eduardo Vives senador del Magdalena y del partido Colombia Viva; Alfonso Campo Escobar que es representante a la Cámara, conservador por el Magdalena y Mauricio Pimiento, senador del Cesar y del partido de la "U".Los seis congresistas fueron citados por el alto tribunal para que rindan indagatoria durante los días 5, 6 y 7 de diciembre próximos.Con estos nuevos nombres se eleva a nueve el número de miembros del congreso de la república investigados en la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con paramilitares. Los tres primeros son el representante a la Cámara, Erik Morris Taboada, el senador Alvaro García Romero y el senador Jairo Merlano, todos del departamento de Sucre, y quienes se encuentran privados de su libertad.