Aumenta lista de congresistas investigados por presuntos nexos con paramilitares

La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a otros seis congresistas investigados por presuntos nexos con grupos paramilitares, entre ellos el senador Alvaro Araujo, de Alas Equipo Colombia por el departamento del Cesar.También fueron llamados a indagatoria por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Dieb Malof senador del Atlántico y del partido Colombia Viva; Jorge Luis Caballero, representante a la Cámara del Magdalena y del movimiento Apertura Liberal; Luis Eduardo Vives senador del Magdalena y del partido Colombia Viva; Alfonso Campo Escobar que es representante a la Cámara, conservador por el Magdalena y Mauricio Pimiento, senador del Cesar y del partido de la "U".Los seis congresistas fueron citados por el alto tribunal para que rindan indagatoria durante los días 5, 6 y 7 de diciembre próximos.Con estos nuevos nombres se eleva a nueve el número de miembros del congreso de la república investigados en la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con paramilitares. Los tres primeros son el representante a la Cámara, Erik Morris Taboada, el senador Alvaro García Romero y el senador Jairo Merlano, todos del departamento de Sucre, y quienes se encuentran privados de su libertad.