Jefe militar nicaraguense rechaza acusaciones de Colombia

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, general Julio Avilés, afirmó que esta institución "patrulla en aguas soberanas", sobre la denuncia de Colombia de que barcos nicaragûenses hicieron incursiones en aguas de este país. En declaraciones que publica "El Nuevo Diario", Avilés dijo que "nuestra fuerza naval por mandato constitucional va a seguir realizando las patrullas sobre nuestras aguas jurisdiccionales, ejerciendo soberanía". Una comisión de la Cancillería de Colombia se trasladará hoy a la isla caribeña de San Andrés "para verificar la incursión de embarcaciones nicaragûenses a aguas que el país suramericano considera como suyas", informaron medios de prensa el jueves. "Lo que (la Armada) está viendo son movimientos en las aguas colombianas, en el meridiano 82, donde están ingresando embarcaciones nicaragûenses y por eso hemos tenido que tomar medidas", dijo la canciller colombiana, Carolina Barco. La Cancillería de Nicaragua, por su lado, informó de que no se pronunciarán sobre la denuncia de Barco hasta cuando reciba una comunicación oficial de Colombia. El general Avilés, a su vez, dijo que "entendemos nosotros que no ha habido una comunicación oficial con la Cancillería nicaragûense" sobre la supuesta incursión de naves de Nicaragua en aguas colombianas. "Pero nosotros (los miembros del ejército) por mandato constitucional tenemos el deber y el derecho de realizar patrullas en las aguas jurisdiccionales nicaragûenses", agregó el jefe militar. Sostuvo que este sábado la fuerza naval continuará sus patrullas con normalidad "para controlar los espacios marítimos nicaragûenses". En la zona caribeña, de las supuestas incursiones de embarcaciones, Nicaragua y Colombia mantienen un contencioso. Nicaragua presentó una demanda contra Colombia en diciembre del 2001 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Holanda) para que defina las fronteras marítimas entre estas dos naciones en el Caribe. Las autoridades de Nicaragua pretenden con esta demanda que el tribunal internacional reconozca a este país más de 50.000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales en el Caribe. Nicaragua reclama como suyos espacios marítimos que incluyen el Archipiélago de San Andrés, Providencia y los cayos Quitasueños, Roncador y Serrana. La soberanía colombiana sobre San Andrés y Providencia, uno de los 33 departamentos de Colombia, fue reconocida por el tratado Bárcenas-Meneses-Esguerra en 1928. Pero desde 1979, cuando gobernaron los sandinistas, Nicaragua considera que el instrumento no es válido, ya que fue firmado cuando el país centroamericano estaba invadido por tropas estadounidenses.