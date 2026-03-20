Directivas de Velotax aseguran que decisión de la Supertansporte no está en firme

Tolima

A través de la resolución 2024 del 13 de marzo de 2026 la Superintendencia de Transportes reconoció la ineficacia de las decisiones de la Asamblea General de Asociados de la Cooperativa de Transportes Velotax LTDA, y se adoptaron medidas en el marco del sometimiento a control entre las que está la remoción de Diego Alonso Amaya Montejo como gerente y su suplente Edwin Adán Guzmán Castro y los inhabilita por 10 años para ejercer.

Por otra parte, la resolución designa a Pedro Martín Villanueva Rincón como administrador de saneamiento excepcional para que ejerza la representación legal de la Cooperativa de Transportadores Velotax LTDA.

En diálogo con Caracol Radio Diego Alonso Amaya, gerente de Velotax, manifestó que ante la decisión de la Superintendencia de Transportes la cooperativa interpuso el recurso de reposición como lo establece la resolución 2004, lo que indica que no está en firme.

“Nosotros tenemos un equipo de abogados en Bogotá que han estudiado la resolución, nosotros presentamos el recurso de reposición donde dejamos claridad a la Superintendencia que el mismo va a ser ampliado. Se presenta así porque la Superintendencia me dio como representante legal dos órdenes específicas de perentorio cumplimiento”, dijo el gerente.

Según Amaya, en la decisión le dieron tres días para entregar el manejo de la cooperativa a un administrador de saneamiento designado por parte de la Superintendencia de Transporte “Igualmente proceder con unos actos urgentes ha efectos de terminar de hacer la entrega de la administración a esta persona que ha sido nombrada”.

Por su parte, Jairo Pinilla, presidente del Consejo Directivo de la Cooperativa Velotax, aseguró que desde el año 2011 que se encuentran al frente de la cooperativa la persona que fue desinada como gerente a estado detrás de tomar la administración.

“Ellos promovieron la salida de don pedro Pablo Contreras, el hermano del gerente designado es abogado de ellos y Pedro Marín él que están nombrado desde esa época con un grupo que conformaron están al frente de eso, sin tener ningún vinculo con la empresa, la verdad es que no son asociados de la cooperativa, no entendemos como les dan credibilidad a un grupo que se desafilio de la empresa vendiendo los vehículos, pero la empresa no tienen nada que ver con esa gente”, resaltó el presidente del Consejo de Administración de Velotax.

Finalmente, el abogado externo, Ignacio Ortiz, calificó como acto arbitrario que la persona designada quiera tomar la administración de Velotax cuando por ahora la decisión está en un proceso de los recursos instaurados por las actuales directivas.

“Ese recurso fue interpuesto anunciando que en los próximos días se ampliarán los argumentos de inconformidad, pero mientras no esté ejecutoriado el acto no tiene fuerza vinculante y obligatoriedad, de tal manera creo que la Superintendencia debe intervenir desde ya conociendo que se han realizado varias conductas, por ejemplo hablar con los bancos e impedir retirar el dinero, esa es una de las razones por las cuales hoy un sindicato se tomó las oficinas porque estuvimos ayer en la imposibilidad de pagar la seguridad social”, destacó Ortiz.

Las directivas de la Cooperativa de Transportadores Velotax esperan que la Superintendencia de Transportes ratifique que los actos de la resolución están suspendidos hasta que no se resuelva el recurso de reposición.

Dato: En la actualidad Velotax tiene un patrimonio superior a los $53 mil millones.

El mensaje de las actuales directivas hacia los cerca de mil afiliados y asociados es de tranquilidad sobre el futuro jurídico del manejo de la cooperativa que genera cerca de 1.500 empleos directos e indirectos.