¿Cómo saber si tiene giro de Renta Ciudadana? Pasos para consultar en Banco Agrario y en SuperGIROS

La Renta Ciudadana es uno de los varios subsidios que tiene el Gobierno Nacional para apoyar financieramente a las personas en condición de vulnerabilidad en el país.

En el marco de este programa, se le entrega transferencias monetarias (condicionadas y no condicionadas) a hogares en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad.

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Paso a paso para consultar si tiene giro pendiente de Renta Ciudadana en el Banco Agrario o SuperGIROS

Lo primero que debe saber es si usted es beneficiario de este programa. Para saberlo debe ingresar en la página web de Prosperidad Social y consultar con su número de cédula.

Para hacerlo, haga clic en este link: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/

Allí se le pedirá que llene datos como su número de cédula, su tipo de documento de identidad y la fecha de nacimiento.

Ya con esto sobre la mesa, en caso de ser beneficiario, le contamos como puede revisar si tiene un giro pendiente de Renta Ciudadana.

Banco Agrario

Para consultar si tiene un pago de Renta Ciudadana en el Banco Agrario debe ingresar a este link haciendo cli aquí y digitar sus datos.

y digitar sus datos. Allí le saldrá si tiene un pago pendiente por retirar con el Banco Agrario.

SuperGIROS

Por otro lado, para consultar con SuperGIROS, debe ingresar a la web de esta empresa al apartado ‘Consulta pagos de nómina’: https://www.supergiros.com.co/consulta-pago-nomina/

Una vez allí, debe ingresar sus datos y ahí, incluso, le saldrá si usted tiene pendiente algún pago pendiente no solo de Renta Ciudadana, sino de cualquier otro subsidio del Gobierno.

Inició el pago del primer ciclo de marzo 2026 de Renta Ciudadana

Ahora, cabe recordar que el mismo Departamento de Prosperidad Social inició los pagos del primer ciclo de Renta Ciudadana para marzo del 2026.

El DPS informó que el primer ciclo de entrega comenzará el 20 de marzo y finalizará el 5 de abril , por lo cual los beneficiarios de ambos programas tendrán hasta este día para cobrar la transferencia en caso de que la reciba para pago electrónico por medio de giro programado.

La entidad informó que realizará la entrega mediante la modalidad de giro para todos los hogares beneficiarios, y garantizará la cobertura en todo el territorio nacional a través de la unión temporal conformada por SuRed y Supergiros“.

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