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21 mar 2026 Actualizado 01:17

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Representa más estatización y destrucción de la democracia: José Manuel Restrepo sobre Aida Quilcué

Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, se refirió a Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, y aseguró que lo que ella representa es “un modelo de país donde hay odio, donde hay resentimiento, y un modelo de país que, claramente, no respeta ni las libertades ni el valor del sector privado”.

Aida Quilcué y José Manuel Restrepo. Fotos: Colprensa y Getty Images.

Aida Quilcué y José Manuel Restrepo. Fotos: Colprensa y Getty Images.

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, habló en Sin Anestesia, de la Luciérnaga, sobre el panorama electoral de Colombia y, allí, se refirió a la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, Aida Quilcué.

Dentro de la conversación, Restrepo cuestionó que tengan tantos votantes debido a su silencio en campaña y, además, explicó lo que para él, Quilcué representa.

Lea más: “En dos semanas me lo ‘papeo’”: José Manuel Restrepo sobre encuestas y Juan Daniel Oviedo

El silencio de la fórmula Cepeda - Quilcué

No sé cómo se gana el corazón porque la gente no la conoce, no asiste a debates, no hablan (junto a Iván Cepeda). A mí me parece que lo que es muy importante es que los colombianos sepan que aquí hay una diferencia de fondo”, expresó.

¿Qué representan Aida Quilcué e Iván Cepeda?

Esa diferencia, según dijo, es que “lo que representa Iván Cepeda y lo que representa Aida Quilcué es más estatización, mucho más de destrucción, incluso, de las instituciones y de la democracia. Lo que representa es un modelo de país donde hay odio, donde hay resentimiento. Y representa un modelo de país que, claramente, no respeta ni las libertades ni el valor del sector privado”.

Lea también: José Restrepo explica cómo es la financiación de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

Vea la entrevista completa a continuación:

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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