Representa más estatización y destrucción de la democracia: José Manuel Restrepo sobre Aida Quilcué
Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, se refirió a Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, y aseguró que lo que ella representa es “un modelo de país donde hay odio, donde hay resentimiento, y un modelo de país que, claramente, no respeta ni las libertades ni el valor del sector privado”.
La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, habló en Sin Anestesia, de la Luciérnaga, sobre el panorama electoral de Colombia y, allí, se refirió a la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, Aida Quilcué.
Dentro de la conversación, Restrepo cuestionó que tengan tantos votantes debido a su silencio en campaña y, además, explicó lo que para él, Quilcué representa.
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El silencio de la fórmula Cepeda - Quilcué
“No sé cómo se gana el corazón porque la gente no la conoce, no asiste a debates, no hablan (junto a Iván Cepeda). A mí me parece que lo que es muy importante es que los colombianos sepan que aquí hay una diferencia de fondo”, expresó.
¿Qué representan Aida Quilcué e Iván Cepeda?
Esa diferencia, según dijo, es que “lo que representa Iván Cepeda y lo que representa Aida Quilcué es más estatización, mucho más de destrucción, incluso, de las instituciones y de la democracia. Lo que representa es un modelo de país donde hay odio, donde hay resentimiento. Y representa un modelo de país que, claramente, no respeta ni las libertades ni el valor del sector privado”.
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Vea la entrevista completa a continuación:
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...