Seis millones de colombianos no cuentan con servicio de agua potable

De 44 millones que se estima asciende actualmente la población colombiana, 38 millones de personas del sector rural como del área urbana, cuentan con el servicio de acueducto y 31 millones de habitantes con el de alcantarillado.O visto de otra forma: seis millones de colombianos no tienen acceso al servicio básico de agua potable y trece millones al de alcantarillado.Las cifras corresponden a un reciente informe del gobierno, adelantado por Planeación Nacional, sobre la cobertura de los mencionados servicios y su desarrollo entre los años 93 al 2003.En el estudio se dice que la cobertura nacional en acueducto era del 86,1 por ciento en el 2003 frente a la del 79,7 por ciento de 1993 y en el caso del alcantarillado el servicio lo tenía para ese entonces el 71 por ciento de la población frente al 63 por ciento en el 93.En el área urbana la cobertura en acueducto es del 97,4 por ciento pero en la rural se reduce al 53,1 por ciento, de acuerdo a las mismas cifras del Estado.Por regiones la prestación de los mencionados servicios es marcadamente desigual. Como ha sido tradicional, el Chocó, cuya capital enfrenta justamente el drama de la falta de agua potable, aparece como el departamento más descuidado en la atención oficial. Hacia el 2003 la cobertura por hogares en acueducto era de apenas el 38 por ciento que contrasta con el 100 por ciento que tiene Bogotá o el 97 por ciento del Valle, el 93 por ciento del Huila o el 92 por ciento de Risaralda, Caldas y Antioquia.El departamento de la Guajira enfrenta también una situación muy complicada en materia de suministro de agua potable pero muy lejos del drama chocoano. En la península, la cobertura del servicio es del 68 por ciento mientras que en Sucre y Caquetá es del 75 por ciento.En un informe sobre el Sistema General de Participaciones en el Sector de Agua Potable y saneamiento Básico de Planeación Nacional, se dice que entre los años 94 y el 2004, el gobierno asignó a las entidades territoriales más de 7,2 billones de pesos por concepto de transferencias específicas para la atención de esos servicios advirtiendo, en uno de sus apartes, que "un uso más eficiente de los recursos habría llevado al sector a tener mayores coberturas a las observadas.Señala luego la investigación en que si bien los municipios y regiones han aprovechado las ventajas que ofrece el nuevo marco institucional, muchas administraciones municipales han ignorado o utilizado de manera ineficiente los instrumentos disponibles para cumplir con el mandato constitucional que sobre ellas recae: el de asegurar la prestación eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento básico en sus territorios.