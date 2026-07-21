Precio del dólar en Venezuela para HOY 21 de julio: canasta familiar presentó baja según Cendas-FVM

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela y su cotización influye directamente en el precio de alimentos, medicamentos, servicios y otros productos de consumo diario. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones comerciales y como referencia para fijar precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

En este contexto, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 21 de julio de 2026, mientras que el más reciente informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) reportó que la canasta alimentaria familiar registró una disminución durante junio, en medio de un panorama económico marcado por la inflación y la volatilidad.

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Precio del dólar en Venezuela HOY 21 de julio

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este martes 21 de julio de 2026 se ubicará en 737.23 bolívares venezolanos (3.224 pesos colombianos) por cada dólar estadounidense. Esta cotización sirve como referencia para diversas operaciones financieras, comerciales y cambiarias dentro del país.

Asimismo, el organismo publicó la tasa oficial de otras divisas internacionales, que quedó establecida de la siguiente manera:

Euro (EUR) :840.70 bolívares (VES).

:840.70 bolívares (VES). Yuan Chino (CNY) : 108.92 bolívares (VES).

: 108.92 bolívares (VES). Lira turca (TRY) : 15.62 bolívares (VES).

: 15.62 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9.40 bolívares (VES).

Estas tasas son calculadas por el BCV con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias autorizadas y constituyen la referencia oficial para el mercado cambiario venezolano.

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Así están las casas de cambio en Venezuela

Además de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país para la jornada de este 21 de julio. Estos valores pueden variar entre instituciones financieras de acuerdo con sus tasas de cambio.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil: 737,04 para compra - 736,98 para venta.

737,04 para compra - 736,98 para venta. Bancamia: 732,47 para compra - 736,34 para venta.

732,47 para compra - 736,34 para venta. Banco Nacional de Crédito BNC: 732,55 para compra - 737,25 para venta.

732,55 para compra - 737,25 para venta. Banesco: 763,32 para compra - 736,70 para venta.

763,32 para compra - 736,70 para venta. Banco Plaza: 737,57 para compra - 735,00 para venta.

737,57 para compra - 735,00 para venta. Otras instituciones: 756,51 para compra - 765,87 para venta.

Es importante tener en cuenta que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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¿Cómo se calcula el precio del dólar en Venezuela?

El Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la tasa oficial del dólar con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, que operan en el país. Este mecanismo busca reflejar un valor representativo del comportamiento del mercado cambiario.

La cotización oficial de la divisa estadounidense es un indicador clave para la economía venezolana, ya que sirve como referencia para la realización de transacciones comerciales, pagos de bienes y servicios, obligaciones con entidades públicas y otras operaciones financieras.

De acuerdo con el BCV, el uso del promedio ponderado permite establecer una tasa de cambio que refleje con mayor precisión las condiciones del mercado, tomando como base las operaciones efectuadas por las entidades bancarias autorizadas.

Canasta alimentaria familiar presentó una baja en junio, según Cendas-FVM

El costo de la canasta alimentaria de una familia de cinco personas registró una disminución de un 2.1% en junio con respecto a mayo, hasta los 756.45 dólares (2.463.829,15 pesos colombianos), conforme los datos difundidos este lunes por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

La organización indicó que, pese a la disminución registrada en el costo de la canasta alimentaria familiar durante junio, algunos grupos de alimentos presentaron incrementos en sus precios. Entre ellos se encuentran:

Las raíces, tubérculos y otros (21,38%)

(21,38%) Granos (15,48%)

(15,48%) Café (14,60%)

(14,60%) Leche, queso y huevos (12,65%)

(12,65%) Grasas y aceites (12,31%)

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