¿Cuándo puede reclamar indemnización sustitutiva de pensión? Colpensiones explica casos y requisitos

El Sistema General de Pensiones de Colombia contempla el beneficio económico que permite a los afiliados recuperar una parte de sus aportes cuando, a pesar de cotizar al sistema, no cumplen con los requisitos necesarios para acceder a una pensión.

El mecanismo tiene como propósito reconocer el esfuerzo realizado por el cotizante, así como brindarle la posibilidad de recuperar un porcentaje de lo aportado cuando se determina que definitivamente no será posible pensionarse.

¿Cuáles son los diferentes tipos de indemnización sustitutiva de pensión?

El sistema de pensiones en Colombia cuenta con tres modalidades de indemnización, cada una corresponde a un caso, a un tipo en específico de pensión:

1. Indemnización Sustitutiva de Pensión de Vejez (ISPV)

Este mecanismo se otorga a las personas que han cumplido el requisito de edad para pensionarse (57 años para las mujeres y 62 años para los hombres) y no alcanzan las 1.300 semanas de cotización necesarias para poder obtener la pensión de vejez y expresan ya no poder seguir cotizando en el sistema.

2. Indemnización Sustitutiva de Pensión de Invalidez (ISPI)

Aplica para personas que han sido calificadas con la pérdida de capacidad laboral superior al 50% por una enfermedad común, pero tampoco cumplen con el requisito de semanas mínimas solicitadas para poder acceder a la pensión de invalidez (50 semanas en los últimos tres años previos a su fecha de estructuración).

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3. Indemnización Sustitutiva de Pensión para Sobrevivientes (ISPS)

Este caso corresponde a los beneficiarios de un afiliado fallecido que, a pesar de haber realizado aportes al sistema, tampoco cumple con el requisito de semanas mínimas cotizadas para generar el derecho a una pensión de sobrevivientes. (50 semanas en los tres años previos al fallecimiento).

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Estos son los requisitos para solicitar la Indemnización Sustitutiva

Para (ISPV)

Haber cumplido la edad de pensión (57 años mujeres, 62 años hombres)

No haber cotizado el número mínimo de semanas requeridas para la pensión

Manifestar la imposibilidad de seguir cotizando

No estar pensionado en otro régimen

Para (ISPI)

Tener calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 50%

No cumplir con las semanas mínimas requeridas para pensión de invalidez

No estar recibiendo pensión por otro concepto

Para (ISPS)

Ser beneficiario del afiliado fallecido según el orden de prioridad establecido por la ley

El afiliado fallecido no cumplía con las semanas mínimas para generar pensión de sobrevivientes.

No estar recibiendo pensión por otro concepto

Cálculos de pensión. Cortesía: MoMo Productions, GettyImage / MoMo Productions Ampliar Cálculos de pensión. Cortesía: MoMo Productions, GettyImage / MoMo Productions Cerrar

El proceso para solicitar la indemnización sustitutiva en 4 pasos

1. Reunir la documentación rrequerida.

Es necesario tener los siguientes documentos.

Formulario de solicitud de indemnización sustituta (disponible en Colpensiones o en fondos privados)

de solicitud de indemnización sustituta (disponible en Colpensiones o en fondos privados) Documento de identidad original

de identidad original Extracto de historia laboral actualizado de Colpensiones o entidad privada

Declaración de imposibilidad de seguir cotizando ( para indemnización por vejez)

Dictamen de pérdida de capacidad laboral ( para indemnización por invalidez)

Registro civil de defunción y documentos que acrediten la calidad de beneficiario ( para indemnización por sobrevivientes).

Certificado bancario para la consignación del monto (generalmente no mayor a 30 días).

2. Presentar la solicitud

La solicitud debe presentarse ante la entidad donde se realizan los aportes (Colpensiones o el fondo privado al que pertenezca). Es posible hacerlo de manera presencial en las oficinas de atención, o de manera virtual, a través de las plataformas digitales habilitadas por cada entidad.

3. Seguimiento del trámite

El fondo de pensiones correspondiente (público o privado) tiene un plazo de cuatro meses, a partir del día hábil siguiente a la radicación, para responder. Durante ese tiempo, es posible hacer seguimiento al estado del trámite por medio de los canales de atención dispuestos por cada entidad.

4. Notificación y pago

De ser aprobada la solicitud, la entidad notificará al solicitante y procederá con el pago de la indemnización sustituta.