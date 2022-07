Joel Graterol: "América me ha preparado para estar a un nivel mayor"

El arquero del América de Cali, Joel Graterol, habló en El VBar de Caracol Radio sobre su futuro. Si bien es cierto el venezolano tiene contrato hasta diciembre del presente año, resaltó los sueños que tiene por cumplir fuera del conjunto Escarlata.

En primera medida, se refirió a la pretemporada que está haciendo con el América, en el que además hay un partido amistoso ante Millonarios en Estados Unidos el 2 de julio.

"La pretemporada es importante y he estado bien. Yo en lo personal no he parado, con la selección, de vuelta acá, siempre he mantenido el físico a tono. El aspecto físico es importante y hablando de lo táctico para saber la idea de juego, la sincronización, todo eso se hace en pretemporada y sirven para acondicionar", dijo.

Posteriormente, destacó que aunque va por buen camino la renovación con el cuadro americano, también tiene sueños por cumplir fuera de la institución.

"La renovación va bien, yo en América soy feliz, me ha ido muy bien, soy feliz, me encanta el equipo y he encontrado un rendimiento de juego que me sirve de provecho para crecer. Es difícil porque tengo sueños y los quiero cumplir, quiero jugar en los equipos donde he querido jugar, son escalones que uno va subiendo paso a paso y América me ha preparado para estar a un nivel mayor. Todavía tengo contrato hasta diciembre y siempre cumplo a cabalidad. A mí me encanta ganar y mientras esté en América voy a darlo todo por ganar", destacó.

"América es un equipo grande, histórico, tiene un alto nivel, pero yo juego a un alto nivel. Al nivel que me refiero es a las mejores ligas del mundo, en Europa, que hay muchos equipos de élite y por algo allá están los mejores torneos del mundo", agregó.

Finalmente, resaltó la importancia de estar a un nivel mayor para poder seguir a una alta exigencia pensando en la Selección de Venezuela.

"Un alto nivel permite crecer, porque se toma más exigencia, más compromiso, es algo en lo cual uno se supera, porque uno va escalando y mientras más se suba más se consiguen cosas. Los mejores jugadores de la Selección juegan en las grandes ligas. Estoy agradecido con el América que me ha puesto en un gran nivel", concluyó.