Junior vs. América: Día, hora y cómo seguir este partidazo por la fecha 7 de la Liga

El Junior de Barranquilla y el América de Cali se medirán en el estadio Estadio Romelio Martínez, por la jornada 7 de la Liga colombiana, en un duelo que promete grandes emociones por el presente competitivo de ambos equipos.

Junior llega a este compromiso con la necesidad de reaccionar, luego de perder su racha de tres victorias consecutivas tras caer 2-1 en su visita al Once Caldas en Manizales. A pesar del resultado adverso, el equipo mostró pasajes de buen juego ofensivo, por lo que el cuerpo técnico confía en que, con el apoyo de su afición, el equipo pueda recuperar la contundencia que venía mostrando en las jornadas anteriores.

Por su parte, América de Cali afronta el compromiso con mayor tranquilidad después de sumar tres puntos importantes frente a Independiente Santa Fe, resultado que le permitió cortar una corta racha sin victorias. El equipo vallecaucano ha destacado en este inicio de torneo por su solidez defensiva, pues ha recibido pocos goles en las primeras fechas, un aspecto que ha sido clave para mantenerse competitivo en la tabla de posiciones.

En cuanto al historial reciente en territorio barranquillero, las últimas cinco visitas del conjunto Escarlata muestran un balance parejo: dos victorias, dos empates y una derrota. Este antecedente anticipa un partido equilibrado, en el que cada detalle podría marcar la diferencia. La gran pregunta es: ¿quién aprovechará mejor sus oportunidades y se quedará con los tres puntos en esta jornada decisiva?

Posible titular del Junior

Mauro Silveira, Jhonier Guerrero, Jermein Peña, Jean Carlos Pestaña, Jhon Navia, Jesus Rivas, Guillermo Celis, Cristian Barrios, Yimmi Chará, Luis Muriel, Guillermo Paiva.

Posible titular del América

Jean Fernandes, Mateo Castillo, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel, Tilman Palacios, José Cavadia, Rafael Carrascal, Dylan Borrero, Jan Lucumí, Yeison Guzmán.

¿Como seguir el partido?

Fecha: miércoles, 18 de febrero de 2026

Hora: 7:30 am

Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla)

Transmisión: Siga el partido a través de El Fenómeno del Fútbol.