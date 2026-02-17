Comienzan los PlayOffs de la Champions League: Prográmese con los partidos

Benfica y Real Madrid volverán a enfrentarse en la presente edición de la Liga de Campeones. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images) / Jose Manuel Alvarez Rey

Este martes regresa la Liga de Campeones, esta vez con los PlayOffs del certamen. Benfica y Real Madrid reeditan el juego que disputaron hace apenas unas semanas, el 28 de enero, definiéndose con un gol de cabeza del arquero Anatoliy Trubin.

Para este compromiso también estará regresando el volante Richard Ríos, ausente durante las últimas semanas por una lesión en un hombro.

En este repechaje también destaca el enfrentamiento Galatasaray Vs. Juventus, el cual contará con un atractivo extra para Colombia, puesto que tres jugadores de la Selección Colombia se miden por un lugar en los octavos de final de la Champions.

Otros de los duelos atractivos de esta fase son el enfrentamiento entre franceses Mónaco Vs. PSG y la serie que protagonizan Borussia Dortmund y Atalanta.

Los juegos de ida de los PlayOffs de la Champions se estarán disputando entre este martes 17 y el miércoles 18 del mismo mes; entretanto, los partidos de vuelta se llevarán cabo entre el 24 y 25 de febrero.

Esta es la segunda edición del certamen que cuenta con estos PlayOffs, tras los cambios hechos por la UEFA a la competencia, vale la pena recordar que en octavos de final ya se encuentran instalados Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

Prográmese con los PlayOffs

Martes 17 de febrero

[12:45PM] Galatasaray Vs. Juventus

[3:00PM] Borussia Dortmund Vs. Atalanta

[3:00PM] Mónaco Vs. PSG

[3:00PM] Benfica Vs. Real Madrid

Miércoles 18 de febrero

[12:45PM] Qarabag Vs. Newcastle United

[3:00PM] Olympiacos Vs. Bayer Leverkusen

[3:00PM] Bodo/Glimt Vs. Inter de Milán

[3:00PM] Club Brujas Vs. Atlético Madrid