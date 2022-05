Hernández: “El presidente compra la voluntad de parlamentarios, es vulgar”

En entrevista en 10AM Hoy por Hoy habló el candidato presidencial Rodolfo Hernández sobre sus propuestas, también dio su opinión sobre el Gobierno y algunos políticos.

Rodolfo Hernández señaló que "la gran ventaja que tienen los colombianos conmigo es que no tienen que interpretar, sino escuchar de frente. Lo que yo siento, con las debilidades de cualquier ser humano, me puedo equivocar, pero soy sincero. La sinceridad salió de mi papá y de mi mamá, que eran campesinos. Mi papá era obrero y mi mamá tenía chinitos en la casa, eramos cuatro loquitos que no la dejaban descansar. Mi mamá me dice que estoy loquito, porque la gente no agradece y debería estar descansando en vez de lanzarme a la presidencia"

Por otro lado, el candidato presidencial comentó que "yo creo que todos los colombianos que tenemos resuelta nuestra economía 100 años adelante, creo que tenemos que quitarle un respiro a los políticos, sacarlos a recreo para que dejen de robar unos 20 años."

"Yo le dije a Cesar Gaviria que era un mentiroso, un vago, que cómo se le ocurre, después de destruir el campo, tener la cara, de presentarse como un salvador de Colombia aliándose con Fico. Fico es peor al recibir a todos esos que traicionaron los intereses de los colombianos", afirmó.

Por otra parte, resaltó que "yo soy amigo de todos, de todos los parlamentarios santandereados. Yo los conozco a todos, pero nunca tuve un contrato público, nada de eso me gustó, siempre me gustó ser independiente. Es que lo que pasa ahorita es que el presidente compra la voluntad de los parlamentarios. Es una vulgaridad lo que hacen ahorita."

De igual manera, Hernández se refirió al Congreso y a lo que pasaría si llega a la presidencia. "El Congreso es la junta directiva de la nación, y hay unas normas donde el Congreso puede tener iniciativas, pero la gran iniciativa la tiene el presidente, que es quien debe mandar un presupuesto. De pronto debe reducirse el Congreso, pero ¿en cuánto tiempo? Son dos años, para que perdemos tiempo en eso.

En relación a algunos políticos y al manejo de los países manifestó que "ojalá no se arrepientan como están en Perú. Yo me comprometo a sacar a todos los ladrones, y una vez tengamos eso controlado vamos a activar el campo. No solo en equilibrar los costos de producción, sino también los caminos. Yo no voy a quitarle nada a nadie, el país no se salva quitando nada. Se salva quitando los ladrones. Quieren seguir en el poder para seguir robando todo lo que puedan. Obviamente hay políticos buenos"

Escuche la entrevista completa en el audio.